Новое подразделение Свердловского областного онкодиспансера открылось в Екатеринбурге

Площадка станет одним из ключевых центров хирургического онколечения на Среднем Урале.

Ежегодно здесь могут проводить порядка 3,5 тысячи жизненно важных операций. На площади 7 тысяч кв. м размещены четыре профильных отделения, восемь операционных, реанимация, лаборатории. Корпус оснащен современным оборудованием, в том числе 3D-лапароскопическими стойками для выполнения малотравматичных и высокотехнологичных хирургических вмешательств. В палатах созданы все условия для комфортного пребывания пациентов.

Первые вмешательства хирурги выполнят уже в понедельник, 5 октября. В ближайшие дни прием пациентов начнётся в новом отделении урологии и отделении онкогинекологии и опухолей молочной железы.

В корпусе установлены новые операционные столы, технологичные реанимационные кровати с возможностью трансформации под индивидуальные особенности пациентов, новая наркозно-дыхательная аппаратура, аппараты искусственной вентиляции лёгких, анализаторы для биохимических исследований, лабораторные и фармацевтические холодильные камеры. Расширение инфраструктуры СООД поможет сократить время ожидания операции с нынешних 2-3 недель до семи дней, и благодаря этому врачи смогут спасать тысячи жизней свердловчан.

В отремонтированные палаты закуплена новая мебель, в большинстве из них есть индивидуальные туалеты и душевые. Для комфорта персонала в здании оборудованы просторные ординаторские, сестринские и комнаты отдыха.

«В новом хирургическом корпусе будет выполняться весь спектр хирургических вмешательств, который проводят на основной базе онкодиспансера в Екатеринбурге на ул. Соболева, 29. Это и малотравматичные операции, и органосохраняющие вмешательства, и операции с реконструктивно-пластическим компонентом. Руководить отделениями будут высококвалифицированные врачи-онкологи с многолетним опытом работы, в том числе в системе наставничества», — сказал главный врач СООД Евгений Киселев.

До конца года прием пациентов планируют начать еще в двух новых отделениях корпуса: эндоскопическом и абдоминальном. В общей сложности развернут 128 хирургических и восемь реанимационных койко-мест, что позволит проводить в Свердловском областном онкологическом диспансере свыше 32 тысяч операций в год, в 2025 году было выполнено 28 тысяч хирургических вмешательств.

Ранее в Екатеринбурге открылся новый дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии на базе госпиталя ветеранов войн имени С.И. Спектора, а также началась работа по модернизации комплекса ядерной медицины в Свердловской области.

Напомним, что развитие онкологической службы в Свердловской области является одним из приоритетных направлений работы регионального Минздрава в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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