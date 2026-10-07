Более 107 часов в воздухе: 4 самолета МС-21-310 в течение месяца выполнили 28 испытательных полётов

Серийная сборка первых МС-21-310 в Иркутске набирает обороты — до конца 2026 года будут построены 4 борта. Тем временем в программе лётных испытаний задействованы 4 машины — три опытных и первая серийная. Полётов много — только за первый месяц осени экипажи этих самолётов провели в небе 107 с половиной часов. Рассказываем подробности:

В течение сентября 2026 года больше всех налетал самолет с номером 73057 — почти 48 часов. Этот МС-21-310 — первый в конфигурации серийной машины с полностью российским оборудованием — работает по программе испытаний с августа 2025 года. В первый осенний месяц на этом МС-21 было выполнено 15 полетов. Тестировалась работа ряда систем: кондиционирования, автоматического регулирования давления, пожаротушения багажно-грузового отсека, управления при различных отказах и топливной. Дополнительно борт использовали в наземных испытаниях оценки системы автоматического торможения. А еще самолет стал героем фото- и видеосюжетов, приняв участие в торжественной церемонии подписания нового контракта на поставку «Аэрофлоту» второй партии из 90 новых МС-21-310.

Вторым по объему выполненной работы в минувшем месяце стал самолет 73054. Он провёл в небе 43 с половиной часа — всего 8 полётов. Машина не только принимала участие испытаниях бортовых систем и нового программного обеспечения, но и летала на большие расстояния — из Жуковского до Сыктывкара, из Жуковского до Иркутска и обратно.

13 часов провел в воздухе МС-21-310 с бортовым номером 73055, выполнив в общей сложности 4 полёта. В ходе полётов испытывали радионавигационные системы, проверяли вычислительную систему самолётовождения и оценивали воздействие статического электричества.

Один 3-часовой полёт для проверки новых российских радиовысотомеров выполнил борт 73051. Этот МС-21 — самый первый построенный лётный экземпляр в истории проекта, его собирали как МС-21-300 с американскими двигателями, в 2022 году — их заменили на российские ПД-14.