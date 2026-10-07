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2 дня назад 2730
Е. Середа Армия и Флот

УВЗ испытал БРЭМ-80 с новой бронёй, связью шестого поколения и механизированной сцепкой

фото: пресс-служба Ростех © rostec.ru

Вытащить подбитую технику с поля боя — задача, за которую экипаж платит жизнями. Одна из главных причин: чтобы закрепить буксирные тросы, военнослужащим приходилось выходить из машины под огнём противника. Именно эту проблему решает модернизированная БРЭМ-80 — бронированная ремонтно-эвакуационная машина на шасси танка Т-80.

Теперь экипаж обходится без выхода наружу. В машине появилась механизированная сцепка — одно из ключевых новшеств. Вероятность ранений снизилась кратно. Вместе с ней обновлённая БРЭМ получила усиленную бронезащиту от кумулятивных снарядов, дронов и осколков артиллерийских боеприпасов, а также радиосредства шестого поколения с помехозащищённой связью.

Связь шестого поколения проверили в условиях радиоэлектронного подавления, а механизированную сцепку — под предельными нагрузками при буксировке тяжёлой бронетехники на пересечённой местности.

Для расчистки дорог, проходов и фиксации на грунте БРЭМ-80 оборудована сошником-бульдозером.

Машина построена на газотурбинном двигателе. Силовая установка запускается при температурах до минус 40 °C за несколько минут — это позволяет применять БРЭМ в любых климатических зонах, включая арктический регион. По тяговым возможностям она в одиночку буксирует не только российскую и советскую, но и более тяжёлую западную бронетехнику. Может тянуть и сразу несколько танков.

«Опыт СВО показал, что эвакуация повреждённых машин — одна из самых опасных задач на передовой. Модернизация БРЭМ-80 была направлена в первую очередь на безопасность экипажа. Механизированная сцепка и новая бронезащита позволяют выполнять работу быстрее и с минимальным риском для жизни экипажа. Серийное производство обновлённых машин уже запущено, техника поставляется в российские войска», — сообщили в Концерне «Уралвагонзавод».

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Источник: rostec.ru

Комментарии 2

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  • Нет аватара Алексей Растригин07.10.26 18:30:09

    Очевидное направление развития БРЭМ — ИИ-беспилотность
    «Навесить» хороший ИИ, поимитировать с ним (чтобы понять, какая все-таки «механическая навеска» нужна БРЭМам) — и этим «сердце успокоить»

    Отредактировано: Алексей Растригин~18:44 07.10.26
    #1322145
  • Нет аватара vajo08.10.26 06:43:52

    А как он будет стрелять из пулемета через сетку?

    #1322152