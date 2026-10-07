УВЗ испытал БРЭМ-80 с новой бронёй, связью шестого поколения и механизированной сцепкой

Вытащить подбитую технику с поля боя — задача, за которую экипаж платит жизнями. Одна из главных причин: чтобы закрепить буксирные тросы, военнослужащим приходилось выходить из машины под огнём противника. Именно эту проблему решает модернизированная БРЭМ-80 — бронированная ремонтно-эвакуационная машина на шасси танка Т-80.

Теперь экипаж обходится без выхода наружу. В машине появилась механизированная сцепка — одно из ключевых новшеств. Вероятность ранений снизилась кратно. Вместе с ней обновлённая БРЭМ получила усиленную бронезащиту от кумулятивных снарядов, дронов и осколков артиллерийских боеприпасов, а также радиосредства шестого поколения с помехозащищённой связью.

Связь шестого поколения проверили в условиях радиоэлектронного подавления, а механизированную сцепку — под предельными нагрузками при буксировке тяжёлой бронетехники на пересечённой местности.

Для расчистки дорог, проходов и фиксации на грунте БРЭМ-80 оборудована сошником-бульдозером.

Машина построена на газотурбинном двигателе. Силовая установка запускается при температурах до минус 40 °C за несколько минут — это позволяет применять БРЭМ в любых климатических зонах, включая арктический регион. По тяговым возможностям она в одиночку буксирует не только российскую и советскую, но и более тяжёлую западную бронетехнику. Может тянуть и сразу несколько танков.