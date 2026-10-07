Роскосмос и Ростех представили результаты работы новой отечественной системы стереосъемки Земли

Новые топографические спутники «Аист-2Т» Госкорпорации «Роскосмос» с установленной на них оптико-электронной аппаратурой (ОЭА) «Аврора» Госкорпорации Ростех получили первые стереоскопические снимки Земли. Пара камер, расположенных под разными углами к поверхности планеты, позволяет получать стереопары и основанные на них трехмерные модели местности без проведения наземных работ. Такие данные помогут картографировать труднодоступные территории, оценивать масштабы разливов рек, объемы карьеров и свалок, а также контролировать состояние лесов. Презентация прошла на заседании Бюро Союза машиностроителей России.

Космические аппараты «Аист-2Т», разработанные в РКЦ «Прогресс» Госкорпорации «Роскосмос», стали первыми в истории отечественной космонавтики малыми топографическими спутниками с несколькими камерами. На каждом установлено по два комплекта ОЭА «Аврора» холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Благодаря им спутники могут одновременно снимать одну и ту же территорию с разных ракурсов, обеспечивая качественную стереосъемку.

«Традиционное партнерство Ростеха и Роскосмоса в сфере оптико-электронной аппаратуры в очередной раз подтвердило свою успешность. Совместная работа специалистов наших корпораций позволила интегрировать в состав новейшего топографического спутника передовые комплексы дистанционного зондирования Земли. Они не только получают детальные изображения поверхности, но и формируют стереопары, позволяющие восстанавливать рельеф и строить на основе цифровых моделей 3D-карты для всей страны и мира. „Аист-2Т“ с „Авророй“ — это пример эффективной межотраслевой кооперации. Каждая из сторон привнесла критически важную компетенцию, и такое объединение усилий позволило получить значимые результаты», — отметил генеральный директор холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Съемочные системы «Аврора» размещены в специальных боковых карманах под значительным углом друг другу. Полученные изображения объединяются в стереопару, по которым специалисты могут строить цифровые модели местности, ортофотопланы и крупномасштабные карты, где учтено влияние рельефа. Кроме того, с помощью этих снимков специалисты смогут оперативно измерять уровень разлива крупных рек, контролировать объемы свалок, карьеров и высоты древостоя.

Технические возможности «Авроры» позволяют спутнику «Аист-2Т» оперативно получать снимки больших территорий, фиксировать изменения и определять участки, которые требуют более детальной съемки. Каждый комплект аппаратуры обеспечивает как стереосъемку, так и классическую — в виде одиночных кадров. Снимки такого качества востребованы в мониторинге чрезвычайных ситуаций, гидрологии, сельском хозяйстве, экологии и геологоразведке.

На расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, прошедшем в штаб-квартире Роскосмоса при поддержке «Швабе», холдинг также представил образцы космической техники, созданной предприятиями Ростеха в кооперации с Роскосмосом.

Главным экспонатом стал комплект аппаратуры «Аврора». Ранее она восемь лет работала на спутнике «Аист-2Д» и отсняла свыше 93 миллионов кв. км территории — в 5,5 раз больше территории России. «Аврора» помогала обнаруживать пожары и вулканической активности, несанкционированную добычу полезных ископаемых и незаконные свалки, мониторить инфраструктуру, контролировать городские застройки и др.

Кроме того, была продемонстрирована космическая оптика, используемая во многих спутниках. Холдинг «Швабе» является единственным в России производителем крупногабаритных асферических зеркал полного технологического цикла. Разработанный заводом оптический ситалл сохраняет размеры и поверхность оптических деталей неизменными даже при сильных колебаниях температуры. При изготовлении зеркал из этого материала также применяют технологию облегчения, снижая вес изделий вплоть до 80%. Эти решения сохраняют точность формируемого изображения и позволяют выводить в космос еще больше полезной нагрузки.