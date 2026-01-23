Оптика и съёмочная аппаратура, разработанная предприятиями холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, используются практически на всех спутниках, выполняющих задачи по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ).

Заводы холдинга «Швабе» снабжают высокоточной оптикой почти все отечественные космические миссии. А съёмочная аппаратура используется на самых современных спутниках для гидрометеорологии, природоресурсного, экологического и других видов мониторинга.

Многозональная оптико-электронная аппаратура «Геотон-Л1» с крупногабаритными линзовыми объективами «Актиний-4АГ» установлена на всех спутниках серии «Ресурс-П», запланированный срок эксплуатации которых составляет пять лет. Они предназначены для высокодетальной съёмки на расстоянии 475 км от поверхности Земли и позволяют распознавать объекты величиной от 70 см. Эти данные применяют для широкого круга задач, включая создание точных карт местности и отслеживание чрезвычайных ситуаций.

Помимо «Геотона» на спутнике размещена гиперспектральная аппаратура ГСА, созданная для работы в более чем 120 узких диапазонах. Она помогает анализировать состав атмосферы и геологических образований, определяет влажность грунта, заболевания сельскохозяйственных культур, уровень загрязнения водоёмов и многое другое. В составе комплексов широкозахватной мультиспектральной аппаратуры ШМСА работают светосильные объективы, дающие возможность осуществлять качественную съёмку в среднем и высоком разрешении.

Одновременно на орбите продолжает функционировать орбитальная группировка спутников ДЗЗ, оснащённых аппаратурой предприятий холдинга «Швабе»: три геостационарных спутника «Электро-Л», два высокоэллиптических аппарата «Арктика-М» и два спутника «Метеор-М» № 2-3, № 2-4 для съёмки с низкой околоземной солнечно-синхронной орбиты. На всех этих спутниках установлены многозональные сканирующие устройства с прецизионными блоками сканирующих зеркал. Благодаря этим изделиям, обеспечивающим широкое поле обзора, Россия обладает уникальной возможностью вести глобальное метеорологическое наблюдение, оперативно получая необходимые снимки с разрешением от 50 до 4000 метров.

Входящие в состав российской орбитальной группировки ДЗЗ космические аппараты «Метеор-М» помимо сканирующих зеркал оборудованы также инфракрасным Фурье-спектрометром ИКФС-2. Он создан Исследовательским центром имени М.В. Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и МГТУ имени Н.Э. Баумана. Прибор предназначен для получения информации о вертикальных профилях температуры и влажности в тропосфере, об общем содержании и высотном распределении озона, концентрации малых газовых составляющих, температуры подстилающей поверхности и других данных.