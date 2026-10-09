Завершена первая надвижка путепровода Дудинка-Менжинского
Специалисты АО «ДиМ» Нацпроектстроя выполнили первый этап надвижки пролетного строения путепровода, который компания возводит в створе улиц Менжинского и Дудинка рядом со станцией Лосиноостровская Ярославского направления МЖД.
Стапель для сборки пролетного строения, с которого при помощи домкратов выполнялась надвижка, установлен на Анадырском проезде. Всего за 4 часа было пройдено 26 м. Работы выполнил филиал «ДиМ» Мостоотряд-4.
Путепровод запроектирован в форме подковы, чтобы сохранить существующие инфраструктурные и социальные объекты. Пролетное строение предстоит собрать и установить на пять опор: по две со стороны Хибинского и Анадырского проездов и еще одну между железнодорожными путями. Сооружение трех опор уже завершено.
Масса металлоконструкций превысит 4 тысячи тонн, они поставлены на объект с предприятия, расположенного в Белгородской области.
Близятся к завершению работы по возведению подпорных стен путепровода — их готовность со стороны Хибинского проезда 100%, со стороны Анадырского проезда — 95%.
Также в составе проекта будет построено и реконструировано более четырех километров подъездных дорог.
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