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Завершена первая надвижка путепровода Дудинка-Менжинского

Специалисты АО «ДиМ» Нацпроектстроя выполнили первый этап надвижки пролетного строения путепровода, который компания возводит в створе улиц Менжинского и Дудинка рядом со станцией Лосиноостровская Ярославского направления МЖД.

Стапель для сборки пролетного строения, с которого при помощи домкратов выполнялась надвижка, установлен на Анадырском проезде. Всего за 4 часа было пройдено 26 м. Работы выполнил филиал «ДиМ» Мостоотряд-4.

Путепровод запроектирован в форме подковы, чтобы сохранить существующие инфраструктурные и социальные объекты. Пролетное строение предстоит собрать и установить на пять опор: по две со стороны Хибинского и Анадырского проездов и еще одну между железнодорожными путями. Сооружение трех опор уже завершено.

Масса металлоконструкций превысит 4 тысячи тонн, они поставлены на объект с предприятия, расположенного в Белгородской области.

Близятся к завершению работы по возведению подпорных стен путепровода — их готовность со стороны Хибинского проезда 100%, со стороны Анадырского проезда — 95%.

Также в составе проекта будет построено и реконструировано более четырех километров подъездных дорог.

© max.ru

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Источник: max.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара DimaY09.10.26 14:55:43

    Путепровод от Хибин, через Дудинку до Анадыря…

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