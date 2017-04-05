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Производство

ЕВРАЗ НТМК освоил производство новой продукции для вагоностроения

По информации пресс-службы ЕВРАЗ НТМК, на тагильском предприятии освоили производство нового профилеразмера двутавровой балки для вагоностроения. Первая опытная партия объемом 300 тонн уже отгружена потребителю.

Новая продукция изготовлена по заказу Уралвагонзавода и имеет нестандартные размеры. Такого профилеразмера нет в российских и зарубежных стандартах. Балка для вагоностроения изготовлена из стали повышенной прочности. Для этого она специально легированна ванадием и медью, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам в конструкции вагона.

Цех прокатки широкополочных балок НТМК, где налажен выпуск новой продукции, ведет постоянную работу по расширению сортамента — двутавровых балок. Нижнетагильский металлургический комбинат остается лидером российской металлургии по производству двутавровых балок. Его продукция используется на крупнейших стройках, например, при возведении спортивных объектов будущей Всемирной зимней Универсиады — 2019 в Красноярске или масштабного транспортно-пересадочного узла московского метрополитена «Нижегородская улица».

http://www.ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=168340

Свердловская область, ЕВРАЗ НТМК, УВЗ
  • 1
    Эдуард Тарико Эдуард Тарико
    06.04.1713:24:11

    Интересно, а почему даже без закалки?..

    Процесс простой, а прочностные характеристики увеличивает многократно.

    #900115
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