ЕВРАЗ НТМК освоил производство новой продукции для вагоностроения

По информации пресс-службы ЕВРАЗ НТМК, на тагильском предприятии освоили производство нового профилеразмера двутавровой балки для вагоностроения. Первая опытная партия объемом 300 тонн уже отгружена потребителю.

Новая продукция изготовлена по заказу Уралвагонзавода и имеет нестандартные размеры. Такого профилеразмера нет в российских и зарубежных стандартах. Балка для вагоностроения изготовлена из стали повышенной прочности. Для этого она специально легированна ванадием и медью, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам в конструкции вагона.

Цех прокатки широкополочных балок НТМК, где налажен выпуск новой продукции, ведет постоянную работу по расширению сортамента — двутавровых балок. Нижнетагильский металлургический комбинат остается лидером российской металлургии по производству двутавровых балок. Его продукция используется на крупнейших стройках, например, при возведении спортивных объектов будущей Всемирной зимней Универсиады — 2019 в Красноярске или масштабного транспортно-пересадочного узла московского метрополитена «Нижегородская улица».