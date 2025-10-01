ЕВРАЗ НТМК освоил новые виды металлопроката
ЕВРАЗ НТМК первым в стране освоил выпуск швеллера 40У. Рельсобалочный цех уже начал выполнять первый заказ объемом 1000 тонн.
Горячекатаный швеллер высотой 400 миллиметров категории У с уклоном внутренних граней полок обладает максимальными показателями жесткости. Он используется при создании конструкций, испытывающих высокие нагрузки в процессе эксплуатации, и может применяться в условиях Крайнего Севера.
Новый швеллер производится из стали в соответствии с заказами потребителей, в том числе из низколегированной 09 Г2С, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.
Ранее благодаря профессионализму сотрудников подразделения при участии технического управления в рельсобалочном цехе были освоены новые виды швеллера с параллельными гранями полок № 22, 24, 27, 30; крановых рельсов КР 70, 80, 100, 120, 140; шаровой заготовки диаметром 100 и 120 миллиметров, трубной заготовки диаметром 160, 170 и 180 миллиметров. В марте 2025 года начат выпуск тракторного башмака ТБ-288 — ЕВРАЗ НТМК является единственным предприятием, которое производит такой металлопрокат.
На 2026 год запланировано освоение еще одного профиля — уголка 250 миллиметров.
