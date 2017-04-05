РЖД и РЭЦ запустили первую отправку контейнеров в Китай по новом маршруту

5 апреля 2017 г. состоялось открытие нового экспортного железнодорожного маршрута в Китай. Проект реализован под эгидой Российского экспортного центра (РЭЦ) в партнерстве с компаниями «РЖД Логистика», «Трансконтейнер», «Freight Village RU».

Первые контейнеры в тестовом режиме отправлены со станции Ворсино (Калужская обл.) в КНР через Забайкальск. Основные пункты назначения — порт Далянь (с дальнейшей доставкой фидерными судами до любого порта или автотранспортом до Получателя) и ст. Шилун (провинция Гуанчжоу) как наиболее интересная с точки зрения экспансии российских товаров на юге КНР. Среди поставщиков, вошедших в состав первых контейнеров, идущих новым маршрутом в Китай, — производители пищевой продукции, оборудования и проч.

Основное преимущество нового маршрута — сокращение сроков доставки грузов до 14 дней при существенной экономии расходов. Ориентировочная стоимость доставки универсального сорокафутового контейнера до Даляня — $2600., рефрижераторного от $4500 в зависимости от количества заказанных контейнеров в сцепе. Отправка универсального сорокафутового контейнера до Шилуна обойдется в $3200 за контейнер.

После оценки пилотного запуска отправка поездов будет осуществляться регулярно. Вторая отправка по новому маршруту запланирована на 20 апреля 2017 г. Далее новый логистический продукт будет возможно масштабировать по всей территории Российской Федерации. Предварительные запросы от логистических операторов и собственников транспортно-логистических комплексов уже поступают на рассмотрение в РЭЦ.

Данный логистический продукт, разработанный Российским экспортным центром совместно с «РЖД Логистикой», является комплексным решением для целого ряда проблем, стоящих перед отечественными поставщиками различной продукции на китайский рынок. Отправка товаров данным делает возможной доставку груза потребителям в КНР в два-три раза быстрее, чем морским путем, при сопоставимой стоимости. Такой формат позволяет экспортерам более рационально распределить финансовые средства и значительно упростить процедуру оформления грузов, завершив все формальности уже на терминале в Ворсино, а предлагаемые российской и китайской сторонами варианты пунктов назначения учитывают расширяющуюся географию поставок в Китай.

Как пояснил генеральный директор контейнерного терминала «Фрейт Вилладж» в Ворсино Николай Кручинин, российские экспортеры могут получить на терминале комплексные услуги по таможенному оформлению, ветеринарному и фитосанитарному контролю Россельхознадзора и консолидации грузов.

«Отправка в рамках проекта РЭЦ делает возможной доставку в КНР в два-три раза быстрее, чем морским путем, при сопоставимой стоимости. Такой формат позволяет экспортерам более рационально распределить финансовые средства и значительно упростить процедуру оформления грузов, а предлагаемые варианты пунктов назначения учитывают расширяющуюся географию поставок в Китай», — рассказал глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков.«Мы приветствуем развитие еще одного логистического маршрута, — сказал председатель совета директоров компании „Русский экспорт“ Игорь Чайка, — поскольку любые усилия в данном направлении важны для всех экспортеров, и, безусловно, положительно скажутся на увеличении доли продуктового экспорта из РФ в целом. В свою очередь „Русский экспорт“ готов оказать содействие в наращивании объемов грузоперевозок по новому маршруту — запланирована отправка 8 груженых контейнеров уже в апреле-мае и больше — в последующие месяцы, что обосновано потребностями наших партнеров в Китае и спросом на российские продукты питания».

http://www.rzdlog.ru/press/1672/