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Транспорт и логистика

РЖД и РЭЦ запустили первую отправку контейнеров в Китай по новом маршруту

5 апреля 2017 г. состоялось открытие нового экспортного железнодорожного маршрута в Китай. Проект реализован под эгидой Российского экспортного центра (РЭЦ) в партнерстве с компаниями «РЖД Логистика», «Трансконтейнер», «Freight Village RU».

Первые контейнеры в тестовом режиме отправлены со станции Ворсино (Калужская обл.) в КНР через Забайкальск. Основные пункты назначения — порт Далянь (с дальнейшей доставкой фидерными судами до любого порта или автотранспортом до Получателя) и ст. Шилун (провинция Гуанчжоу) как наиболее интересная с точки зрения экспансии российских товаров на юге КНР. Среди поставщиков, вошедших в состав первых контейнеров, идущих новым маршрутом в Китай, — производители пищевой продукции, оборудования и проч.

Основное преимущество нового маршрута — сокращение сроков доставки грузов до 14 дней при существенной экономии расходов. Ориентировочная стоимость доставки универсального сорокафутового контейнера до Даляня — $2600., рефрижераторного от $4500 в зависимости от количества заказанных контейнеров в сцепе. Отправка универсального сорокафутового контейнера до Шилуна обойдется в $3200 за контейнер.

После оценки пилотного запуска отправка поездов будет осуществляться регулярно. Вторая отправка по новому маршруту запланирована на 20 апреля 2017 г. Далее новый логистический продукт будет возможно масштабировать по всей территории Российской Федерации. Предварительные запросы от логистических операторов и собственников транспортно-логистических комплексов уже поступают на рассмотрение в РЭЦ.

Данный логистический продукт, разработанный Российским экспортным центром совместно с «РЖД Логистикой», является комплексным решением для целого ряда проблем, стоящих перед отечественными поставщиками различной продукции на китайский рынок. Отправка товаров данным делает возможной доставку груза потребителям в КНР в два-три раза быстрее, чем морским путем, при сопоставимой стоимости. Такой формат позволяет экспортерам более рационально распределить финансовые средства и значительно упростить процедуру оформления грузов, завершив все формальности уже на терминале в Ворсино, а предлагаемые российской и китайской сторонами варианты пунктов назначения учитывают расширяющуюся географию поставок в Китай.

Как пояснил генеральный директор контейнерного терминала «Фрейт Вилладж» в Ворсино Николай Кручинин, российские экспортеры могут получить на терминале комплексные услуги по таможенному оформлению, ветеринарному и фитосанитарному контролю Россельхознадзора и консолидации грузов.

«Отправка в рамках проекта РЭЦ делает возможной доставку в КНР в два-три раза быстрее, чем морским путем, при сопоставимой стоимости. Такой формат позволяет экспортерам более рационально распределить финансовые средства и значительно упростить процедуру оформления грузов, а предлагаемые варианты пунктов назначения учитывают расширяющуюся географию поставок в Китай», — рассказал глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков.«Мы приветствуем развитие еще одного логистического маршрута, — сказал председатель совета директоров компании „Русский экспорт“ Игорь Чайка, — поскольку любые усилия в данном направлении важны для всех экспортеров, и, безусловно, положительно скажутся на увеличении доли продуктового экспорта из РФ в целом. В свою очередь „Русский экспорт“ готов оказать содействие в наращивании объемов грузоперевозок по новому маршруту — запланирована отправка 8 груженых контейнеров уже в апреле-мае и больше — в последующие месяцы, что обосновано потребностями наших партнеров в Китае и спросом на российские продукты питания».

 http://www.rzdlog.ru/press/1672/ 

https://www.exportcenter.ru/news/rets-zapushchen-novyy-eksportnyy-zheleznodorozhnyy-marshrut-v-kitay/

РЖД, РЭЦ, Китай, РЖД Логистика, Трансконтейнер
  • 1
    Нет аватара Инженер2015
    05.04.1723:54:11

             

    РЭЦ не зря создали

    #899970
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
  • 6
    SergeySeverny SergeySeverny
    06.04.1705:28:24

    вот вам и шёлковый путь!

    #899992
    • 4
      Nikolay Nikolay
      06.04.1713:07:49

      Так и есть. 90% железнодорожных перевозок между Европой и Китаем идет через Россию. Остальные варианты «шелкового пути» — лишь гарантия против монополизма России в транзите. А 10% грузов — плата за эти резервные маршруты, чтобы на них инфраструктура не разваливалась.

      #900103
  • 3
    PolarBear PolarBear
    06.04.1710:30:28

    Интересно было бы привести для сравнения стоимость доставки тех же контейнеров морским путём. То, что это значительно дешевле — и так понятно.

    #900045
    • 3
      Нет аватара devorg
      06.04.1713:12:11

      Разве морем/океаном не дешевле? Просто дольше

      Отредактировано: devorg~14:12 06.04.17
      #900105
      • 0
        PolarBear PolarBear
        06.04.1717:10:01

        Конечно дешевле. Поэтому и везут все морем. Какая разница быстрее или дольше, если налажена ритмичность поставок? Если бы ж.д.путь был дешевле, умеющие считать деньги китайцы давно бы всё гнали через Россию по ж.д. А 8 контейнеров в апреле-мае — это даже на пылинку не похоже при перевозимых морем объёмах.

        #900218
  • 0
    Нет аватара alm1976
    06.04.1712:13:27

    Хорошая тема. Чтоб РЖД с китайцами делали если бы Фрадков с Чайкой не подключились!

    #900078
  • 4
    Нет аватара xaht88
    06.04.1714:39:30

    Хоть какие то подвижки. Тема то отличная, одна страна между Европой и Китаем! А там и инфраструктуру подтянут ЖД дороги, а за ним и население свой профит возьмут. Морем-океаном хорошо миллионы тонн переваливать уголь, руду и т. д., а вот готовые товары самолетом и ж.д. И быстрее, надежней и бесопасней. Океаны и моря это стихия со штормами + пираты легальные и не легальные.

    #900150
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