В Челябинске запущен первый комплексный проект «Росатома» в сфере ядерной медицины



изотоп фтор-18 доставляется в Челябинск с производственной площадки, расположенной в г.Снежинск

Новый центр ядерной медицины дочерней компании «Русатом Хэлскеа» ООО «Ядерные медицинские технологии — Снежинск» начал прием пациентов на диагностику методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на базе челябинского онкологического диспансера.

Циклотронно-радиохимический комплекс «ЯМТ-Снежинск» первый комплексный проект Госкорпорации «Росатом» в сфере ядерной медицины, который включает в себя всю цепочку собственных технологий и услуг российских атомщиков. На первом этапе было создано производство изотопов на базе отечественного циклотрона АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» и радиохимического комплекса, включающего в себя также оборудование росатомовского института «НИИТФА». Наработка и синтез радиофармпрепаратов производится на месте в онкодиспансере.

Диагностика будет проводиться в области онкологии на основе ультракороткоживущего изотопа фтор-18 собственного производства, которые доставляются в Челябинск с производственной площадки, расположенной в закрытом росатомовском г. Снежинск. Пациенты будут направляться из всех медицинских учреждений Челябинской области, а также других регионов Урала. Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врача-онколога.

Все пациенты, направляемые из медицинских учреждений Челябинской области и других регионов России, где нет возможности получить услугу, будут обслуживаться за счет средств территориального ФОМС Челябинской области либо в рамках межбюджетных трансфертов. То есть услуга ПЭТ-диагностики для пациента будет бесплатной. Возможен прием пациентов на платной основе, но только по направлению врача.

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«Русатом Хэлскеа» — дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», созданная специально для интеграции бизнесов и технологий, связанных с развитием в России ядерной медицины на базе собственных препаратов и оборудования. По словам генерального директора «Русатом Хэлскеа» Дениса Чередниченко вслед за «ЯМТ-Снежинск» компания сосредоточится на реализации проектов центра ядерной медицины на собственной площадке АО «НИИТФА» в Москве, а также регионального медцентра на острове Русский во Владивостоке.