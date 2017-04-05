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Медучреждения

В Челябинске запущен первый комплексный проект «Росатома» в сфере ядерной медицины

  • изотоп фтор-18 доставляется в Челябинск с производственной площадки, расположенной в г.Снежинск
  • изотоп фтор-18 доставляется в Челябинск с производственной площадки, расположенной в г.Снежинск

Новый центр ядерной медицины дочерней компании «Русатом Хэлскеа» ООО «Ядерные медицинские технологии — Снежинск» начал прием пациентов на диагностику методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на базе челябинского онкологического диспансера.

Циклотронно-радиохимический комплекс «ЯМТ-Снежинск» первый комплексный проект Госкорпорации «Росатом» в сфере ядерной медицины, который включает в себя всю цепочку собственных технологий и услуг российских атомщиков. На первом этапе было создано производство изотопов на базе отечественного циклотрона АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» и радиохимического комплекса, включающего в себя также оборудование росатомовского института «НИИТФА». Наработка и синтез радиофармпрепаратов производится на месте в онкодиспансере.

Диагностика будет проводиться в области онкологии на основе ультракороткоживущего изотопа фтор-18 собственного производства, которые доставляются в Челябинск с производственной площадки, расположенной в закрытом росатомовском г. Снежинск. Пациенты будут направляться из всех медицинских учреждений Челябинской области, а также других регионов Урала. Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врача-онколога.

Все пациенты, направляемые из медицинских учреждений Челябинской области и других регионов России, где нет возможности получить услугу, будут обслуживаться за счет средств территориального ФОМС Челябинской области либо в рамках межбюджетных трансфертов. То есть услуга ПЭТ-диагностики для пациента будет бесплатной. Возможен прием пациентов на платной основе, но только по направлению врача.

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«Русатом Хэлскеа» — дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», созданная специально для интеграции бизнесов и технологий, связанных с развитием в России ядерной медицины на базе собственных препаратов и оборудования. По словам генерального директора «Русатом Хэлскеа» Дениса Чередниченко вслед за «ЯМТ-Снежинск» компания сосредоточится на реализации проектов центра ядерной медицины на собственной площадке АО «НИИТФА» в Москве, а также регионального медцентра на острове Русский во Владивостоке.

http://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/05/74481

Челябинская область, Росатом, модернизация здравоохранения, новое медучреждение
  • 8
    Нет аватара termometrix
    06.04.1701:39:15

    Фото Отечественный циклотрон, установленный в Снежинске, позволяет нарабатывать изотопы для изготовления важнейших радиофармпрепаратов

    #899978
  • 3
    shigorin shigorin
    06.04.1712:21:17

    ультракороткоживущих изотопов фтора-18

    Фтор-18 и есть изотоп; стоит поправить на «ультракороткоживущего изотопа фтор-18», как мне кажется

    Отредактировано: shigorin~13:21 06.04.17
    #900084
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