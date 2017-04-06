Отгрузка катеров заказчику

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Северная судостроительная компания произвела отгрузку двух катеров для заказчика из Иркутской области. Это всепогодные морские водометные катера по проекту Barents 1100. Производство находится в городе Архенгельск.