Запись Отгрузка катеров заказчику перенесена в личный блог модератором.
tumanova перенес эту запись 06.04.2017 19:49
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Комментарий модератора: "В новости недостаточно информации. Укажите регион, где расположено производство."
Отгрузка катеров заказчику
Северная судостроительная компания произвела отгрузку двух катеров для заказчика из Иркутской области. Это всепогодные морские водометные катера по проекту Barents 1100. Производство находится в городе Архенгельск.
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- СевСудКомпания
- 06.04.201711:19
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06.04.1711:23:46