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Запись Отгрузка катеров заказчику перенесена в личный блог модератором.

tumanova перенес эту запись 06.04.2017 19:49

по причине: Другое

Комментарий модератора: "В новости недостаточно информации. Укажите регион, где расположено производство."

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Судостроение и судоходство

Отгрузка катеров заказчику

Северная судостроительная компания произвела отгрузку двух катеров для заказчика из Иркутской области. Это всепогодные морские водометные катера по проекту Barents 1100. Производство находится в городе Архенгельск.


катер, морской, водометный, алюминиевый, всепогодный, архангельск
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    Vsemoguchij Vsemoguchij
    06.04.1711:23:46

    Как-то слабенько информация представлена… а уж фото раздражает…

    Длина наибольшая - 10,0 м.

    Длина габаритная - 10,5 м. (11,6 м.)

    Ширина наибольшая — 3,49 м.

    Материал корпуса и надстройки

    Amg 4,5

    Толщина днища - 6 мм.

    Толщина бортов - 5 мм.

    Осадка - 0,55 м.

    Килеватость на транце - 15 гр.

    Крейсерская скорость - 24 уз.

    Максимальная скорость - 30 уз.

    Объем топливных баков - 450 (1000) л.

    Двигатели Yanmar ( 2 шт.)

    240 (480)

    315 (630)

    Движители Hamilton (2 шт.) - 213 (241)

    Запас хода - 340 миль

    Пассажировместимость - 12 чел.

    Спальных мест — 2 (6)

    Регистрация ГИМС

    Класс судна - 1

    Район плавания

    Морской прибрежный

    Категория сложности IV

    Разряд района плавания - 2

    Высота волны - 1,8 м.

    Скорость ветра (с порывами)

    7,0 -9,0 (до 13,6 -17,8)

    Удаление от берега - 12 миль (22 км)

    Проектная категория RCD 94/25/EC

    B — Coastal

    #900061
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