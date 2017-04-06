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Дорожное строительство

Строители приступили к бетонированию опор для судоходных арочных пролётов Крымского моста

Строители приступили к первому этапу бетонирования одной из опор Крымского моста в фарватере Керчь-Еникальского канала. Об этом сегодня сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«На фарватерной опоре № 252 свайные работы выполнены в полном объёме. Строители приступили к очередному этапу: на свайном поле автодорожной части опоры формируется ростверк — монолитная железобетонная плита. В настоящее время „вяжется“ арматурный каркас этой плиты, который постепенно бетонируется», — сообщили в инфоцентре и добавили, что сейчас формируется нижний слой ростверка, в который непрерывным способом уложены первые 520 кубометров бетонной смеси.

В инфоцентре уточнили, что всего строителям предстоит возвести две фарватерные опоры, которые примут на себя судоходные арочные пролёты. Фундамент каждой опоры состоит из 95 свай. Также, по данным инфоцентра, за минувшие сутки количество готовых опор увеличилось на две — до 283 единиц.

http://www.c-inform.info/news/id/51181

Керченский мост, Керчь, Крымский мост
  • 5
    leon_777 leon_777
    06.04.1723:00:02

    Очень показательные фото. Железа-то, железа в арматуре (первое фото), такое ощущение, что соотношение к будущему бетону чуть ли не один к одному.

    #900321
  • 2
    Нет аватара AbrValg
    06.04.1723:45:04

    Видимо, будут лить непрерывно день и ночь, ведь в августе уже установка арок.

    #900332
  • 0
    Игорь Голиков Игорь Голиков
    07.04.1700:48:17

    Надеюсь, сотрудники ФСБ проверяют процесс заливки бетона и исключат возможность закладки взрывчатых веществ кем-нибудь.

    #900341
    • 3
      Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      07.04.1703:05:23

      Хохотаюсь.

      #900359
    • Нет аватара Fixpro
      08.04.1716:11:55

      ответить

      ну попробуй взорвать эту маленькую взрывчатку в 10-метровой бетонной глыбе   

      #900632
  • SergeySeverny SergeySeverny
    07.04.1704:16:55

    новый этап строительства! урв!!!

    #900367
  • megajob megajob
    07.04.1704:58:25

    А помните сколько было стонов и «набрасывания дерьма на вентилятор»? НЕ устоит, снесет льдом, немцы не справились куда вы лапотники лезете? И че?       Опоры почти все ужо перезимовали, строят не покладая лапов    

    Вот меня только укровермах смущает, ведь эти мудаки могут и «брандер» соорудить и подовать его у какой опоры, с эти выродков станется    

    #900379
    • Нет аватара Softamore
      07.04.1709:23:29

      megajob, я надеюсь вы шутите)))

      Чтобы взорвать хотя бы одну опору, от чего, разумеется, мост не рухнет) в неё нужно сверлиться не одни сутки. А им даже подплыть к ней не дадут))

      #900404
      • megajob megajob
        07.04.1709:59:49

        Может вы в общих чертах «не выдавая военную тайну» просветите нас КАК можно помешать не подплыть к опоре небольшой барже если это СУДОХОДНЫЙ и тем более МЕЖДУНАРОДНЫЙ пролив?!! До тех пор пока Россия не объявила его закрытым для судоходства — там шастает «условно граждаснское» всяко разное. Второе = берем (укры) небольшую баржу даже речного класса и грузят ее взрывчаткой «по самые уши» у «друзей» террористов из Сирии или Тукрции «берут в аренду» смертника и тот на «всем скаку» таранит опору — бабах (дистанционный взрыватель). Может и не снесет, но может причинить сурьезные разрущения. В общем я не «дипломированный подрывник» так что технические вопросы не ко мне, но даже то что я написал — более чем реализцемо. А уж дури и тем более под «прикрытием» США укровермахту хватит.

        #900410
        • ZloyRus ZloyRus
          07.04.1710:24:43

          Внешние взрывы для бетона как бы ниочем. Иначе бы не существовали разные БетАБ.

          Максимум — повреждение полотна, скручивание конструкций пролёта под воздействием t, сколько бы не закачали в танкер взрывчатки. Ну и сдует весь транспорт, проходящий в этот момент.

          #900416
          • megajob megajob
            07.04.1711:14:44

            Ну вы меня «успокоили» главно что бы «бетон» таже так думал       , А это дебилам реально без проблем такое учудить. Я все ж надеюсь что к моменту достойки моста — ТАМ вообще не останется никого живого такое учудить.    

            #900425
        • Нет аватара Softamore
          07.04.1710:45:12

          megajob, посмотрите видео, как скажем, сносят здания при помощи подрыва несущих конструкций.

          Целая команда профессионалов, целый месяц засверливается в несущие колонны, закладывает внутрь отверстий заряды, ибо если просто «прилепить» взрывчатку к стене, то вся кинетическая энергия разойдётся в разные стороны, не принеся ущерба опоре. И самое забавное, что после всей этой работы, здания иногда умудряются выстоять))

          Так что их баржа, гружёная взрывчаткой, только фейерверк устроит)

          Ну, а средств наблюдения целая куча: видеонаблюдение, спутниковая разведка, патрулирование акватории и другие активные и пассивные системы обнаружения плавсредств(гидроакустика, шумопеленгация), плюс у большого судна должен быть включен АИС.

          #900421
          • Анатолий Ильин Анатолий Ильин
            07.04.1712:06:55

            Ага складывание пролетов и целых подьездоа от взрыва бытового газа, как-то без дыр в стенах происходит.

            #900433
            • Нет аватара Softamore
              07.04.1712:46:25

              Анатолий Ильин, не путайте взрыв газового баллона и газопровода. И объекты не путайте: мост и панелька.

              #900442
          • Нет аватара Ил-2
            07.04.1713:16:51

            5 тонн тротила например может вполне обрушить пролет моста или серьезно его повредить

            #900450
        • Нет аватара Arsenic
          09.04.1710:46:01

          Там вокруг опор будут специальные быки для защиты от навала судов. Так что брандер вплотную к опоре не подведешь, а что бы на таком расстоянии повредить взрывом, надо атомную бомбу, ну или как минимум целый танкер тротилом залить.

          #900828
  • Андрей Александров Андрей Александров
    09.04.1700:40:55

    рассуждения про взрывчатку конечно доставляют…

    если мост выдерживает ледоход, и заложена надежность на сейсмические какие то неприятности то ну, а каких взрывчатках вообще может идти речь?

    баржа груженая «под завязку» тротилом конечно натворит бед, это глупо отрицать

    и разрушит не один пролет и уберет начисто арки, НО на 99 процентов мост устоит это точно

    а баржа груженая под завязку тротилом как бы в тихую без вопросов не может существовать в этом мире в принципе

    такие перемещения взрывоопасных веществ в этом мире без вопросов и привлечения внимания существовать не может

    да и бессмысленно это занятие взорвать баржу и дальше что через пару месяцев все будет отстроено заново

    короче глупости это все

    Я как житель Москвы жду мост, тк после его открытия целый огромный регион начнет нормально развиваться и жить, а это нормального человека может только радовать, тк любое строительство и развитие это благо, в какой бы то ни было стране это не происходило…

    Отредактировано: Андрей Александров~00:50 09.04.17
    #900760
    • megajob megajob
      09.04.1713:59:45

         

      Уж прости ВСЕ что вы говорите относиться — к ЛЮДЯМ, но в Укрии сейчас власть захватили реальные НЕЛЮДИ. В том году уже была инфа что эти мм «нелюди» пробовали с помощью буксира скинуть на проложенные по дну электрокабели связку взрывчаки — к счастью руки у них кривые. Недавно у них взлетел на воздух склад на котором было СТОЛЬКО взрывчатки что на нефтеналивной танкер бы хватило! А теперь сложите все эти три факта и еще раз повтори свои слова об «не может существовать», «привлечет внимание» ну и т. д.    

      Вот поэтому меня такой вопрос и заинтересовал. Я бы даже проголосовал, если бы был референдум — об закрытии пролива для международного судоходства и объявлением его закрытым внутреннем пространством России.

      #900869
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