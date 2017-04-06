Строители приступили к бетонированию опор для судоходных арочных пролётов Крымского моста

Строители приступили к первому этапу бетонирования одной из опор Крымского моста в фарватере Керчь-Еникальского канала. Об этом сегодня сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«На фарватерной опоре № 252 свайные работы выполнены в полном объёме. Строители приступили к очередному этапу: на свайном поле автодорожной части опоры формируется ростверк — монолитная железобетонная плита. В настоящее время „вяжется“ арматурный каркас этой плиты, который постепенно бетонируется», — сообщили в инфоцентре и добавили, что сейчас формируется нижний слой ростверка, в который непрерывным способом уложены первые 520 кубометров бетонной смеси.

В инфоцентре уточнили, что всего строителям предстоит возвести две фарватерные опоры, которые примут на себя судоходные арочные пролёты. Фундамент каждой опоры состоит из 95 свай. Также, по данным инфоцентра, за минувшие сутки количество готовых опор увеличилось на две — до 283 единиц.