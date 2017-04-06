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Производство

Тюменский трубный завод «Сибгазаппарат» расширил производство

Линии по производству полимерных двухслойных гофрированных труб КОРСИС для жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры запустил трубный завод «Сибгазаппарат» группы «Полипластик» в Тюмени. Приобретение и установка нового оборудования обошлись инвестору в 200 млн рублей. Трубы диаметром от 110 до 1000 мм. изготавливают из современных марок полипропилена российского и импортного производства. К 2020 году завод будет использовать только продукцию СИБУРа. Материал отличает высокая износостойкость, стойкость к высокотемпературным сбросам и хорошая кольцевая жесткость. Трубу можно закладывать на глубину до 15 метров, она удобна в монтаже. Сейчас завод отгружает продукцию в Омскую и Пермскую области, Новосибирск, Красноярский край и Казахстан.

Ежегодно планируется выпускать 2 тыс. тонн продукции. На производстве трудятся жители Тюмени и Тюменского района. Планируется создание 34 рабочих мест.Трубный завод «Сибгазаппарат» — один из крупнейших заводов группы «Полипластик», главного производителя и поставщика полимерных трубопроводных систем для наружных сетей в России.

https://t-l.ru/224488.html

Тюмень, производство, Сибгазаппарат
  • 7
    K W K W
    06.04.1719:47:59

    Тюмень всё больше радует положительными новостями, меня как жителя этого города. Несмотря на бытовуху и вечные денежные вопросы, всё-таки есть какой-то свет впереди, вот заводик открылся, не мой, но косвенно он и на меня поработает, и на моих детей, просто тем фактом что он будет выпускать востребованную продукцию, давать людям рабочие места и платить налоги государству. Так потихоньку, каждый день становится лучше в стране.

    #900270
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