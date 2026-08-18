Завод «Тюменские моторостроители» изготовил головной образец нового газотурбинного двигателя ТМ16
Завод «Тюменские моторостроители» завершил изготовление нового газотурбинного двигателя судового типа ТМ16 мощностью 16 МВ. Двигатель отгружен на одну из действующих компрессорных станций «Газпрома», где будут произведены пуско-наладочные работы и осуществлён запуск агрегата в опытно-промышленную эксплуатацию для прохождения ресурсных испытаний. Трёхвальный газотурбинный двигатель судового типа ТМ16 мощностью 16 МВт предназначен для использования в составе газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций в качестве привода нагнетателя для компримирования природного газа с целью его транспортировки по магистральным газопроводам.
Проект по созданию нового двигателя стартовал в 2023 году, когда в рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны документы, направленные на дальнейшее развитие научно-технического и промышленного потенциала отечественных предприятий:
— 2023 год: старт разработки газотурбинного двигателя ТМ16;
— январь 2025 года: проведены стендовые испытания газотурбинного двигателя ТМ16;
— март 2025 года: ведётся доработка газотурбинного двигателя ТМ16;
— сентябрь 2025 года: началось изготовление головного образца газотурбинного двигателя ТМ 16.
Применение современных технических решений при проектировании двигателя ТМ16 позволили получить повышенный КПД, увеличенный срок службы (более 100 тыс. часов) и улучшенные экологические характеристики в сравнении с применяемыми зарубежными аналогами. Для соответствия современным требованиям к экологическим показателям по согласованию с ПАО «Газпром» на двигателе ТМ16 применена малоэмиссионная камера сгорания разработки «НПФ Теплофизика», прошедшая ресурсные испытания в Югорске. В то же время, у нового двигателя обеспечены массогабаритные характеристики и присоединительные размеры применяемого зарубежного аналога, что позволит заменять выработавшие ресурс импортные двигатели без дополнительных капитальных вложений. Двигатель успешно прошел все этапы стендовых испытаний на заводе-изготовителе «Тюменские моторостроители», достигнуты все заложенные в техническом задании характеристики.
Серийный выпуск двигателей ТМ16 будет осуществлен ПАО «ТМ» с привлечением АО «Газэнергосервис», АО «Уралтурбо» и АО «Невский завод», также входящих в Группу Газпром энергохолдинг индустриальные активы.
Освоение производства и серийный выпуск газотурбинных двигателей ТМ16 позволит проводить плановую замену и модернизацию парка иностранных двигателей, находящихся в эксплуатации на объектах «Газпрома», с повышением характеристик надежности и технико-экономических показателей газоперекачивающих агрегатов, а в перспективе использовать его как один из основных приводов газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт на объектах нового строительства газотранспортной системы нашей страны.
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