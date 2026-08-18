Завод «Тюменские моторостроители» завершил изготовление нового газотурбинного двигателя судового типа ТМ16 мощностью 16 МВ. Двигатель отгружен на одну из действующих компрессорных станций «Газпрома», где будут произведены пуско-наладочные работы и осуществлён запуск агрегата в опытно-промышленную эксплуатацию для прохождения ресурсных испытаний. Трёхвальный газотурбинный двигатель судового типа ТМ16 мощностью 16 МВт предназначен для использования в составе газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций в качестве привода нагнетателя для компримирования природного газа с целью его транспортировки по магистральным газопроводам.

Проект по созданию нового двигателя стартовал в 2023 году, когда в рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны документы, направленные на дальнейшее развитие научно-технического и промышленного потенциала отечественных предприятий:

— 2023 год: старт разработки газотурбинного двигателя ТМ16 ;

— январь 2025 года: проведены стендовые испытания газотурбинного двигателя ТМ16;

— март 2025 года: ведётся доработка газотурбинного двигателя ТМ16 ;

— сентябрь 2025 года: началось изготовление головного образца газотурбинного двигателя ТМ 16 .

Применение современных технических решений при проектировании двигателя ТМ16 позволили получить повышенный КПД, увеличенный срок службы (более 100 тыс. часов) и улучшенные экологические характеристики в сравнении с применяемыми зарубежными аналогами. Для соответствия современным требованиям к экологическим показателям по согласованию с ПАО «Газпром» на двигателе ТМ16 применена малоэмиссионная камера сгорания разработки «НПФ Теплофизика», прошедшая ресурсные испытания в Югорске. В то же время, у нового двигателя обеспечены массогабаритные характеристики и присоединительные размеры применяемого зарубежного аналога, что позволит заменять выработавшие ресурс импортные двигатели без дополнительных капитальных вложений. Двигатель успешно прошел все этапы стендовых испытаний на заводе-изготовителе «Тюменские моторостроители», достигнуты все заложенные в техническом задании характеристики.

Серийный выпуск двигателей ТМ16 будет осуществлен ПАО «ТМ» с привлечением АО «Газэнергосервис», АО «Уралтурбо» и АО «Невский завод», также входящих в Группу Газпром энергохолдинг индустриальные активы.

Освоение производства и серийный выпуск газотурбинных двигателей ТМ16 позволит проводить плановую замену и модернизацию парка иностранных двигателей, находящихся в эксплуатации на объектах «Газпрома», с повышением характеристик надежности и технико-экономических показателей газоперекачивающих агрегатов, а в перспективе использовать его как один из основных приводов газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт на объектах нового строительства газотранспортной системы нашей страны.