Курганхиммаш освоил производство блоков печей подогрева газа

В настоящее время изготовлено и отгружено 4 блока печей для АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».

Блок печи входит в состав установки очистки пропан-бутана технического от метанола (на территории УКПГиК Восточно-Уренгойского лицензионного участка).

Печи и их блоки предназначены для нагрева различных газообразных и жидких сред, всех процессов переработки нефти, газа, нефтехимии и могут эксплуатироваться на открытой площадке в условиях микроклиматического района со средней температурой наиболее холодной пятидневки не ниже — 60 °C, а также в помещении.

Печь представляет собой вертикальную конструкцию, состоящую из корпуса (камер радиантной и конвективной), шибера, газосборника и дымовой трубы.

Печи изготавливаются по проектам, разработанным техническими специалистами компании.Номинальная тепловая мощность процесса, МВт: зима: 15,1 лето: 13,2

В данное время специалисты компании Курганхиммаш осуществляют шеф-монтажные работы на объекте.