«Курганхиммаш» выпустил первые крупногабаритные блоки арматуры для Бованенковского месторождения

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Изготавливаемые блоки предназначены для регулирования давления газожидкостной смеси, поступающей от скважин через трубопроводы на установку первичной сепарации. Для завода «Курганхиммаш» это первый проект по разработке и производству блочно-комплектного оборудования таких размеров и конструкции. Ранее максимальный диаметр труб в выпускаемых арматурных блоках составлял 100 мм, в то время как в новой продукции он увеличен до 500 мм, что в пять раз больше.

Блоки представляют собой конструкции на рамном основании с трубопроводами, оснащенными запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, площадками и лестницами с ограждениями. Также в комплект входят приборы КИПиА, кабельная продукция и кран-балки для обслуживания. Для эксплуатации в условиях холодного климата оборудование имеет встроенные электрообогрев и теплоизоляцию, установленные на заводе.

Работа блоков контролируется из операторной, где размещены приборы управления. Конструкция блоков минимизирует сварочные работы на месте: три рамы соединяются с помощью фланцевых разъемов, что требует высокой точности при производстве и сборке. Длина каждого блока составляет 32,5 метра, а масса — 64,4 тонны.

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