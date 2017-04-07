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Армия и Флот

МПК «Ейск» прибыл в Новороссийск после ремонта

Малый противолодочный корабль (МПК) «Ейск» прибыл в Новороссийск после завершения планового среднего ремонта.

Ремонт корабль проходил на базе ФГБУ «13 судоремонтный завод Черноморского флота» в Севастополе, сообщает пресс-служба ЮВО.

Успешно пройдя ходовые испытания, малый противолодочный корабль прибыл в пункт постоянной дислокации.

МПК входит в состав бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военной морской базы.

Вооружение — 76-мм артустановка АК-176, 1×6 30-мм артустановка АК-630М, 1×2 ЗРК «Оса-МА», 2×2 533-мм торпедный аппарат, 1×12 реактивный бомбомет РБУ-6000, 12 глубинных бомб или 18 мин.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12117608@egNews

ВМФ, Новороссийск, МПК Ейск
  • Human RS Human RS
    07.04.1713:05:21

    Долго его мурижили, видать многое поизносилось. Теперь на Черноморском флоте ждем наконец возвращения из ремонта МРК Бора, и ремонта с частичной модернизацией ДЭПЛ Алроса.

    Отредактировано: Human RS~14:05 07.04.17
    #900445
  • Login_off Login_off
    07.04.1717:00:24

    Привет!

    Принимал присягу на таком    

    Login_off

    #900488
  • Нет аватара silicoid
    07.04.1722:03:46

    Он оказывается в 1989 был на воду спущен.

    Я думал, что раньше

    #900541
    • A_SEVER A_SEVER
      08.04.1712:57:09

      Он оказывается в 1989 был на воду спущен
      Да, МПК построен в Киеве на ССЗ «Ленинская кузница» в 1989 году.

      #900594
  • Siberian Siberian
    07.04.1722:39:10

    Обводы корпуса и покраска призваны вызвать у неприятеля ложное ощущение, будто бы корабль погнут по середине и не боеспособен    

    #900542
  • Нет аватара Smotritel
    09.04.1705:37:36

    Подшаманили маленько и опять в строй. Послужит еще стране с десяток лет минимум …

    #900790
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