МПК «Ейск» прибыл в Новороссийск после ремонта
Малый противолодочный корабль (МПК) «Ейск» прибыл в Новороссийск после завершения планового среднего ремонта.
Ремонт корабль проходил на базе ФГБУ «13 судоремонтный завод Черноморского флота» в Севастополе, сообщает пресс-служба ЮВО.
Успешно пройдя ходовые испытания, малый противолодочный корабль прибыл в пункт постоянной дислокации.
МПК входит в состав бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военной морской базы.
Вооружение — 76-мм артустановка АК-176, 1×6 30-мм артустановка АК-630М, 1×2 ЗРК «Оса-МА», 2×2 533-мм торпедный аппарат, 1×12 реактивный бомбомет РБУ-6000, 12 глубинных бомб или 18 мин.
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