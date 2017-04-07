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Армия и Флот

Поступившие в ЦВО по гособоронзаказу комплексы «Искандер-М» прибыли в Свердловскую область

Ракетчики Центрального военного округа (ЦВО), выполнившие на полигоне Капустин Яр в Астраханской области первые боевые пуски из новых оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», прибыли на место постоянной дислокации в Свердловскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Ракетчики Центрального военного округа (ЦВО), накануне выполнившие на полигоне Капустин Яр в Астраханской области первые боевые пуски из новых оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер-М“, прибыли на место постоянной дислокации в Свердловскую область. ОТРК „Искандер-М“ был передан по гособоронзаказу ракетной бригаде ЦВО в конце прошлого года на полигоне Капустин Яр, где в течение последующих месяцев подразделения прошли полный курс освоения новой техники», — сказали там.

По данным пресс-службы, боевая техника размещена в новой парковой зоне с тенто-мобильными укрытиями, оснащенными собственной системой вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления на территории Свердловской области.

Комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах, ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, а также дальнобойной артиллерии.

http://tass.ru/armiya-i-opk/4161909

Свердловская область, ЦВО, ПВО, Искандер-М
  • Нет аватара Инженер2015
    07.04.1716:45:17

    «Искандер-М», прибыли на место постоянной дислокации в Свердловскую область
    зачем так далеко от границ?

    #900484
    • Юрген Юрген
      07.04.1717:03:55

      В каждой армии положено иметь ракетную бригаду. В ЦВО 2 армии.

      #900489
    • A_SEVER A_SEVER
      07.04.1720:50:57

      зачем так далеко от границ?
      За сколько воинский эшелон из Свердловской области дойдёт скажем до Смоленской?

      #900532
    • Нет аватара Yarhann
      07.04.1721:03:42

      интересный вопрос, а зачем на границе. На границе(как и на фронте боевых действий ) оружие стягивают как правило для нападения или для того чтобы слить его в случае нападения противника ). Вот и вся математика .

      Базироватся мобильные комплексы вооружения всегда должны в глубине контролируемой территории. А выйти на ударные позиции это не вопрос — тем более на марше техника всегда находится в более безопасном состоянии чем где-либо заякорившись — уж такова она современная война — марш это жизнь стоянка это смерть.

      #900536
  • Denis Grabov
    07.04.1718:06:27

    Читал обсуждение на topwar.ru годичной давности. Там про более совершенные ракеты птур на Апачах нежели птур на Ми28. Вроде как Хэлфайр на Апачах ,выстрелил и забыл", а Ми 28 должен висеть в пределах видимости и оттого уязвимее.

    А потом вспомнил: ведь и Искандеры и ракеты комплекса ,Бастион" имеют все необходимые алгоритмы, а это самое главное для, выстрелил и забыл". Так что все это Россия умеет и в серийном масштабе и такие ракеты птур дело, скорее всего, ближайшего времени.

    #900495
    • Нет аватара Yarhann
      08.04.1712:00:23

      хелфаеры ракеты с ГСН потому и выстрелили и забыл — но есть и недостаток — при постановке помех — выстрелил и никуда не попал .

      ну и второй момент ракета с ГСН всегда дороже .

      а ну и третий до кучи ракету без ГСН всегда можно перенацелить во время полета или шмальнуть по цели которую неможет захватить ГСН — окнов доме например. Вот и вся математика.

      #900587
      • Denis Grabov
        09.04.1714:09:23

        Лучше наши птур или хуже-главное нет принципиального отставания в технологиях, выстрелил и забыл".

        #900871
        • Нет аватара Yarhann
          09.04.1719:32:09

          цена в основном все решает дешовая ГСН будет легко подавлятся или легко потеряет цель — ну, а дорогая сами понимаете очень нормально увеличивает цену ракеты .

          А ракета без ГСН реально намного дешевле и зависимость от постановки помех намного меньше .

          НУ и относительно носителей и вообще работы той же ГСН — ведь нестоит забывать что для того что бы активировать ГСН того же хелфаера надо время — ГСн ракеты должна сама увидеть цель после чего дается команда на запуск — то есть принцип примерно как у обычных ПЗРК — знакомим ГСН с целью и потом даем команду на запуск .

          При пуске ПТУРа ненужно время на знакомство нашли цель пульнули только маркер держим — но у последних наших вертух помоему есть режим автоматического удержания маркера на цели — типа ГСН стоит на борту вертухи — можно конечно и на автомате и в ручном режиме работать .

          Лететь вертолет конечно может главное что бы оптические средства были направленны в сторону цели .

          Вообще как по мне для вертух больше подходят именно птуры потому что дещевле и надо часто валить по несильно контрастным целям как-то например грузовик или пикап с орудием.

          А вот для самолетов типа штурмовой авиации у сша сейчас заместо штурмовиков используются боевые дроны — вот там как раз использование ракет с ГСН более приемлемо всеж скорость велика и мало времени на удержания маркера .

          А вообще конечно вертолет самое лучшее средство поля боя для уничтожения именно подвижной бронетехники и транспорта. самолеты и штурмовики больше подходят для атаки стационарных целей — тут они эффективны тем что могут использовать ФАБ — тоже дешево и сердито .

          ТО есть суть в том что бы на каждую цель найти собственный боеприпас — максимально эффективный и дешовый.

          #900959
  • Нет аватара SerB64
    07.04.1720:05:17

    Вот не могу понять, на кой хрен «Искандеры» в Свердловской области. Куда они пулять будут? По Казахстану? По Тюменской области? На мой взгляд их размещать надо в пределах 250 км от границы недружественных государств. А тут в Свердловской области.Какие-то причудливые игры разума нашего военного руководства.

    #900520
    • Нет аватара alexey38
      07.04.1720:16:52

      Вы хотите при внезапном нападении потерять все ОТРК разом?

      В этом и весь смысл эшелонированной обороны, что все рассредоточено.

      #900524
    • ШАНС ШАНС
      07.04.1720:19:07

      с границы, в случае «проблем», войска не снимешь. а перебросить в проблемный регион ,из Свердловской области, можно ! а где этот проблемный регион будет, не кто не знает !

      #900526
  • Нет аватара Baltiec
    08.04.1700:37:59

    «Для того, что бы уравновесить чашу весов, и сделать Рунет объективнее, был создан сайт „Сделано у Нас“. Сайт о новых производствах в России, товарах производимых в нашей стране, модернизации производств, инновациях, открытиях, успехах на мировых рынках, и прочих значимых событиях в жизни России.» — это из описания целей данного ресурса.

    А по сути в чем новость или суть данного размещения?

    Ребята, модераторы и основатели, это звоночек о том, что пора менять что-то, таких вопросов как мой становится больше, и ведь спрашиваем те вопросы, что не сходятся с вашей концепцией, а вы в ответ лишь минус вместо того что бы меняться. Мы готовы действовать вместе.

    #900555
    • shigorin shigorin
      08.04.1720:40:37

      А по сути в чем новость или суть данного размещения?

      …и прочих значимых событиях в жизни России.

      #900688
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