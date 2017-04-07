Поступившие в ЦВО по гособоронзаказу комплексы «Искандер-М» прибыли в Свердловскую область

Ракетчики Центрального военного округа (ЦВО), выполнившие на полигоне Капустин Яр в Астраханской области первые боевые пуски из новых оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», прибыли на место постоянной дислокации в Свердловскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Ракетчики Центрального военного округа (ЦВО), накануне выполнившие на полигоне Капустин Яр в Астраханской области первые боевые пуски из новых оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер-М“, прибыли на место постоянной дислокации в Свердловскую область. ОТРК „Искандер-М“ был передан по гособоронзаказу ракетной бригаде ЦВО в конце прошлого года на полигоне Капустин Яр, где в течение последующих месяцев подразделения прошли полный курс освоения новой техники», — сказали там.

По данным пресс-службы, боевая техника размещена в новой парковой зоне с тенто-мобильными укрытиями, оснащенными собственной системой вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления на территории Свердловской области.

Комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах, ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, а также дальнобойной артиллерии.