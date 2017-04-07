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Образование

Квантовое детство: в школе № 50 Белгорода открылся детский технопарк

Два раза в неделю белгородские школьники собирают роботов, изучают состав молока, осваивают работу на сверлильных станках. Только на закупку оборудования потратили 80 млн рублей, 56,3 из которых Белгородская область получила грантом на создание регионального детского технопарка «Кванториум».

Белгородский технопарк — часть федеральной сети детских технопарков. Инициатором его создания выступил департамент образования региона. С начала 2017 года в технопарке по вводным образовательным программам начали занятия 170 обучающихся, а ежегодно планируется обучение не менее 800 детей на бесплатной основе.

На базе технопарка реализуются пять образовательных естественно-научных и технических направлений, в первую очередь востребованных в нашем регионе: нанобиотехнологии, информационные технологии, геоинформационные технологии, робототехника, нейротехнологии. Площадки так и называются: IT-квантум, биоквантум, геоквантум, наноквантум, нейроквантум, робоквантум и цех Hi-tech.

На занятия ходят дети из разных школ, не только белгородских, но и районных. Но набор с 1 сентября будет уже более жёстким: будут отбирать проявивших себя детей с 10 лет, хотя их число возрастёт до 800.

Педагоги прошли обучение в Москве по образовательным траекториям «Кванториума». Из 16 преподавателей большинство — аспиранты БГТУ им. В. Г. Шухова. Предполагается сотрудничество с промышленными предприятиями по части разработки производственных проектов, ранней профориентации подростков, проведения мастер-классов специалистами.

Скорее всего, большим ажиотажем пользуются классы робототехники. В одном показали полезного робота, который может ездить по траектории и доставлять жестяные банки с газировкой. В другом создали прототип конвейерной линии по производству полезных товаров для животных. А Роман Яковенко из Стрелецкой школы — один из ребят, которые в наноквантуме собирают роботов, управляемых «силой мысли».

http://www.bel.ru/news/belgorod/kvantovoe-detstvo-v-shkole-50-belgoroda-otkrylsya-.html

Образование, Белгородская область
  • Нет аватара admin
    07.04.1721:49:06

    Готовим за наши деньги халявных спецов для США. К сожалению все они «свалят» из России. У наших правителей даже не хватает ума создать хотя бы пару сайтов, куда любой ребёнок или взрослый могли бы легко и без проблем предложить любую идею или разработку. позор

    #900540
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      • Михаил Корчемаха Михаил Корчемаха
        08.04.1701:09:59

        Ребята вам куда нибудь в Жежешечку навального, там таких любят.

        #900561
      • Нет аватара admin
        08.04.1703:54:59

        Я думаю наш народ ЗА то чтобы отмечать победу в Великой Отечественной Войне С ПАРАДОМ. Это и поддержание памяти о тех событиях, и хорошая реклама нашего оружия, и сплачивание народа.

        Но я против ежегодной акции «Бессмертного полка». Для школьников уже сделали обязаловку с портретами. Вобщем я против, чтобы такое событие превратилось в фарс и показуху. Поэтому считаю достаточно было сделать единоразово на 70-летие, а потом каждый год 9 мая на параде и просто на ТВ показывать эти Великие эмоциональные кадры из шествия «Бессмертного полка» 2015. Так было бы правильнее.

        #900569
    • Human RS Human RS
      08.04.1701:32:38

      А факты у вас есть, или вы это гражданин лишь бы сказануть что-нибудь?

      #900563
  • koshmar koshmar
    08.04.1714:57:13

    Раньше это называлось уроком труда, сейчас эти уроки отменены в большинстве школ. Выточить своими руками болт с гайкой и скрутить их вместе — контрольная работа в 8 классе, собрать гирлянду из лампочек и выключателей — в 9 классе. Основы основ.

    Робототехника начинается с математики, графические решения — с геометрии. Какой смысл объяснять это ученикам младших классов? Начинать надо с простого и понятного. Например, деревянный пенал для ручек и карандашей. Дети рисуют картинку, а затем смотрят как станок вытачивает её на дереве. И уже в процессе изготовления объясняется, что такое растр. А «собирать роботов, управляемых силой мысли» — это игра, которая без теоретической базы никак не отметится в памяти.

    #900611
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