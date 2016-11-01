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Судостроение и судоходство

В Санкт-Петербурге спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Преданный»

7 апреля в Санкт-Петербурге на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Преданный» — 10-й ПСКР проекта 22460 «Охотник».

Пограничные сторожевые корабли проекта 22460 «Охотник» предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом.

Проект разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Серия:

ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»

Зав. № 501 заложен 03.09.07 — спущен 26.06.09 — передан 14.11.09 — «Рубин»

Зав. № 502 заложен 12.05.10 — спущен 25.11.11 — передан 26.06.12 — «Бриллиант»

Зав. № 503 заложен 22.12.10 — спущен 21.04.12 — передан 21.09.12 — «Жемчуг»

Зав. № 504 заложен 21.09.12 — спущен 14.08.13 — передан 27.06.14 — «Изумруд»

Зав. № 505 заложен ??.2013 — спущен 24.03.14 — передан 03.10.14 — «Аметист»

Зав. № 506 заложен 27.06.14 — спущен 06.05.16 — передан 11.2016 — «Проворный»

Зав. № 508 заложен 27.06.14 — спущен 26.05.16 — передан 12.2016 — «Надёжный»

Зав. № 507 заложен? — спущен 07.04.17 — «Преданный»

Зав. № 509 заложен? — «Бдительный»

Зав. № 510 — в постройке

Зав. № 511 — в постройке

ОАО «Восточная верфь»

Зав. № 300 заложен в 2012 году — спущен 06.08.14 — передан 17.04.15 — «Сапфир»

Зав. № 301 заложен в 2013 году — спущен 06.07.15 — передан 17.12.15 — «Коралл»

Зав. № 302 заложен в 2014 году — «Дозорный»

Идёт подготовка к спуску на воду следующего корабля серии — ПСКРа «Бдительный»:

Фото с сайта docklife.ucoz.ru


Санкт-Петербург, СФ «Алмаз», ПСКР, 22460, Преданный
  • Нет аватара Smotritel
    09.04.1705:21:39

    Мало пока таких красавцев, очень мало, ведь протяженность морских границ России 38 800 км.

    #900786
    • A_SEVER A_SEVER
      09.04.1710:03:58

      Мало пока таких красавцев
      Если новых контрактов не будет, то в следующем году строительство серии из 14 кораблей будет завершено.

      Что касается количества кораблей, то в настоящее время Береговая охрана имеет около сотни пограничных сторожевых кораблей и более сотни пограничных сторожевых катеров.

      #900818
      • Нет аватара g1v2
        09.04.1713:08:26

        Ну если контракт будет завершен, то в принципе можно побороться за заказы на мрк или что-то подобное патрульным корветам. Думаю что Алмаз справится. Можно еще проект нового мпк разработать и попытаться пропихнуть через МО. Тут от способностей руководства пропихивать свои проекты в МО зависит.     Ниши есть, а значит можно и за заказы побороться.

        #900860
  • Вася Таньков
    09.04.1705:22:20

       

    #900787
  • Нет аватара altman66
    09.04.1707:56:26

    Север, поправьте пожалуйста год спуска в тексте к фоткам, там стоит 2016

    #900798
  • Александр
    09.04.1709:50:16

    Красавцы !!!

    #900814
  • Katamaran Katamaran
    09.04.1709:55:39

    А кто там притаился скромный?

    #900815
    • A_SEVER A_SEVER
      09.04.1710:11:17

      А кто там притаился скромный?
      А кто не хочет читать раздел Серия и подпись к последнему фото?    

      #900822
  • Нет аватара Aleks
    09.04.1710:01:49

    Елы палы ну кто такое название двусмысленное придумал?

    #900817
    • A_SEVER A_SEVER
      09.04.1710:10:11

      кто такое название двусмысленное придумал?
      Новый ПСКР унаследовал имя ПСКРа проекта 1124П, списанного в 2002 году.

      #900821
    • Нет аватара Cinik
      09.04.1710:33:03

      Велик могуча русский языка! (C)

      Считаем буквы «н» и познаём разницу.

      #900827
      • Нет аватара amtop
        09.04.1712:50:22

        В оригинале — «могучим» у Иванова.   

        #900854
      • Denis Bogdanov Denis Bogdanov
        09.04.1719:06:10

        Познаём разницу в чём? Преданный кому-то и преданный кем-то, в обоих случаях пишутся с двумя «н», так что не совсем понятно, зачем вы советуете их считать?

        #900952
  • Нет аватара amtop
    09.04.1710:12:23

    «На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта» — какого вертолета? Ка-26 на такую сядет? Ми-8 уж наверное вряд ли? Кто в курсе?

    #900823
    • A_SEVER A_SEVER
      09.04.1710:17:03

      Ка-26 на такую сядет?
      Ка-226 сядет:

      Отредактировано: A_SEVER~10:28 09.04.17
      #900824
    • Юрий Липатов
      09.04.1710:23:09

      Размер площадки 11 на 11 метров вот и думайте. Короткий КА-26 длина 8 метров наверное сядет.

      #900826
  • Денис Субботин Денис Субботин
    09.04.1712:10:39

    так ФСБ ж уже и первые 226-е получило. Сюда, наверное.

    Хорошие кораблики, красивые.

    #900841
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    09.04.1714:57:52

    интересно узнать как они по флотам и флотилиям распределяются т. е. план и реальность?

    #900886
    • A_SEVER A_SEVER
      09.04.1715:11:43

      интересно узнать как они по флотам и флотилиям распределяются

      На Балтике и Каспии по 1, на Тихом океане 2, на Чёрном море 4 и ещё 1 скоро придёт.

      #900890
      • Евгений Образцов Евгений Образцов
        09.04.1715:21:10

        Благодарю ! а на СФ наверно только корабли типа Полярная Звезда .думаю еще партию закажут из 14-16 к.

        С нашим кол-ом флотов каждая серия должна быть не меньше 30 ед.

        #900892
        • A_SEVER A_SEVER
          09.04.1715:39:56

          а на СФ наверно только корабли типа Полярная Звезда
          Первая пара «Охотников» должна была уйти на Север ещё в конце 2014 года, но присоединение Крыма заставило скорректировать первоначальный план.
          думаю еще партию закажут
          Говорят, ФСБ хочет вернуться к более дешевым «Светлякам».

          #900897
  • Нет аватара Estorskiy
    09.04.1719:00:38

    Каждый раз когда читаю о спуске на воду или вводе в строй пр. 22460 то просто любуюсь этими прекрасными кораблями.

    #900949
  • Нет аватара felix-edmund
    09.04.1722:56:56

    Отличная новость.

    Таких кораблей, как по мне, должно быть сотни.

    Но надпись на русском и на английском на борту, как по мне — это очень похоже на биндеровцев(давайте накиньтесь на меня), которые теперь все сайты перевели на мову и на лэнгвич, без русского. У пиндосов на кораблях также нет надписей по русски.

    Вопрос — на хера?

    #901006
    • plus.google.comu0113920134711383727074 plus.google.comu0113920134711383727074
      09.04.1723:38:52

      Согласен, вообще нужно уходить от английских аббревиатур. Всегда задавался вопросом, нахрена на наших машинах английские буковки? Более того, считаю, что и на экспортной продукции должны идти надписи кирилицей. Чехи на Шкодах пишут на родном языке, почему мы стесняемся? Пусть там тоже учат наш. Кстати сейчас даже в Европе в курортных районах его многие знают. В той же Испании, местные учат русский, и на базарах или в кафе, везде можно по русски объясниться. Сами испанцы говорят, что только русские не знают английский, приходится учить нам русский. И это правильно, пендосы не учат испанский или русский, у нас великий язык, как литературный, так и технический. Мы самодостаточная нация, а английский учить надо лишь для того, что бы языков брать на подлодки всплывающие в Гудзоне да для внедрения новых полковников Исаевых.

      #901018
    • A_SEVER A_SEVER
      10.04.1700:19:48

      должно быть сотни
      Зачем? Чтобы расставить их через каждые 50 миль вдоль границы территориальных вод?

      С тех пор как человечество придумало авиацию и радиолокацию потребность в пограничных кораблях и катерах существенно снизилась.

      Но надпись на русском и на английском на борту, как по мне — это очень похоже на биндеровцев
      Нет, это похоже на Береговую охрану большинства стран мира — надпись на национальном языке и на языке международного общения (английском):

      #901027
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