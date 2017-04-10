Шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 доставлены на белорусскую авиабазу в Мачулищах

Прибывшая партия из 6 вертолетов завершила контракт по поставке Минобороны Беларуси 12 военных машин. Первая партия была передана стране осенью 2016-го холдингом «Вертолеты России». Изначально поставка заключительной партии планировалась на май этого года, однако Казанский вертолетный завод смог предоставить машины уже в апреле. Вертолеты поступили на вооружение 50-й смешанной авиационной базы в Мачулищах. Как рассказал командир авиабазы Андрей Лукьянович, летный и технический состав экипажей заблаговременно прошли переподготовку для эксплуатации данного типа вертолетов. «Обучение проводили специалисты Казанского вертолетного завода. На высоком уровне находится боевая выучка и боевой потенциал летного состава авиабазы», — отметил Андрей Лукьянович.

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации Александр Карев встретил вертолеты на аэродроме Мачулищи. Он подчеркнул, что полученные в рамках укрепления военно-технического сотрудничества машины позволят белорусской армии, в частности авиации, повысить боевой потенциал, надежность, безопасность полетов. «Уникальное оборудование позволяет вертолетам выполнять полеты в любое время суток, на малых высотах, в сложных метеорологических условиях, выполнять парашютное и беспарашютное десантирование. Установленный на машинах комплекс обороны в разы повышает их живучесть», — подчеркнул Александр Карев. Старший инспектор-летчик управления авиации ВВС и войск ПВО Александр Рыжковский доложил встречающим, что перегонка вертолетов прошла штатно, даже незначительных поломок допущено не было. «Полеты выполняли в сложных погодных условиях. Новейшее оборудование позволило провести их безопасно. Несмотря на внешнюю схожесть с простым вертолетом Ми-8, эти вертолеты следующего поколения», — рассказал летчик. Вертолет Ми-8МТВ-5 имеет уникальные боевые возможности. Машина оснащена самым современным комплексом пилотажно-навигационного, радиосвязного и целевого оборудования. Благодаря мощному поисковому прожектору с инфракрасным фильтром и очкам ночного видения вертолет может выполнять задачи в ночное время суток и в условиях плохой видимости. Кроме того, он уже не так уязвим перед переносными зенитно-ракетными комплексами. Также вертолет способен обеспечивать высокую мобильность войск, которая на сегодняшний день является одним из основных сдерживающих факторов. Винтокрылая машина может принять на борт до 36 десантников.