ВВС Белоруссии переданы истребители Су-30СМ2
Очередная партия истребителей Су-30СМ2 постройки Иркутского авиационного завода, представляющих собой глубокую модернизацию истребителя Су-30СМ с многорежимной авиационной радиолокационной станцией «Ирбис», передана ВВС Республики Беларусь.
Предыдущая партия с бортовыми номерами 11 и 12 была передана 26 декабря 2025 года, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.
Первая пара истребителей Су-30СМ2 поступила в Республику Беларусь 27 мая 2025 года.
Ранее в республику поступили восемь истребителей предшествующей модификации Су-30СМ, первая партия которых была поставлена в ноябре 2019 года.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0