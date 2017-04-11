Новости малого судостроения

Морской спасательный отряд МЧС города Керчь получил новый многоцелевой пожарно-спасательный катер «Дмитрий Михайлик». Это головной катер проекта КС-951, построенный Костромским судомеханическим заводом.

Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных, патрульно-инспекционных работ и служебно-разъездных функций во внутренних водах и территориальных морях РФ.

Технические характеристики:

Длина габаритная, м — 15,02

Ширина габаритная, м — 4,20

Осадка на миделе, м - 0,80

Высота борта на миделе, м - 2,23

Мощность ГД суммарная, кВт (л.с.) — 687 (936)

Двигатели - 3х ЯМЗ-536

Движители — водометные

Запас топлива, л — 2000

Расход топлива суммарный, л/ч:

на крейсерском режиме при 1800 об/мин — 117

на режиме полной мощности при 2000 об/мин — 171

Водоизмещение полное, т — около 15,00

Экипаж, чел — 2

Пасажировместимость, чел - 10

Скорость, км/ч — до 55

Дальность плавания по запасу топлива, км — 600

Допустимая высота волны, м — 2,0

Максимальная сила ветра, м/с — 21,0

Материал корпуса и надстроек — Амг5М

7 апреля 2017 года в состав аварийно-спасательного флота Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» принят новый скоростной катер Rib комбинированного типа ARTIC-1200 компании ООО «Марин Про Метал Ботс» (г.Санкт-Петербург).

Маломерное судно имеет два водомётных двигателя, мощностью 215 КВт каждый, позволяющие развивать максимальную скорость хода до 35 узлов.

Основные параметры:

Длина - 11,7 м;

Ширина - 4,1 м;

Осадка - 0,5 м;

полное водоизмещение - 8 т;

дедвейт - 3,8 т;

мореходность - 3 балла;

дальность плавания - 300 миль;

экипаж - 2 чел.;

персонал - 4 чел.

Катер планируется использовать для выполнения поисковых и аварийно-спасательных работ, а также работ по ликвидации разливов нефтепродуктов.

7 апреля в Красноярске на набережной Енисея полицейские торжественно спустили на воду новый скоростной катер Межмуниципального управления МВД России «Красноярское».

На катере «Корвет-750А» производства компании Астрон-Марин (г.Санкт-Петербург) установлены проблесковые маячки, громкоговорящее устройство и сирена. Экипаж катера состоит из трёх человек, которые прошли курс обучения управлению скоростным маломерным судном. Катер обеспечен средствами спасения и оказания первой медицинской помощи.

В летний период основные задачи стражей порядка на воде — охрана общественного порядка в местах отдыха красноярцев на берегах реки Енисей, патрулирование речной акватории при проведении городских массовых мероприятий, пресечение противоправных действий граждан на воде, купания в запрещенных местах. Кроме того, экипаж плавсредства включен в систему единой дислокации нарядов и будет непосредственно взаимодействовать с сотрудниками полиции, несущими службу на улицах города.

«Основные функции этого отряда — предупреждать несчастные случаи и, в первую очередь, сохранять жизни людей», — отметил начальник городской полиции Геннадий Березин.

Компания Сhristyhovercraft (г.Санкт-Петербург) приступила к производству новой модели амфибии на воздушной подушке Christy-8205FC.

Данная амфибия дополняет новую линейку моделей Christy 2017 модельного года: CHRISTY-458, CHRISTY-5143, CHRISTY-7183, CHRISTY-8183, CHRISTY-9205.

Характеристики:

Количество пассажиров: 7-8

Полезная нагрузка: 750 кг

Маршевый двигатель: 176 л. с.

Нагнетательный двигатель: 29 л. с.

Расход топлива: 15-20 л / ч

Объем бака: 160 л

Максимальная скорость: 70 км / ч

Масса судна: 1200-1300 кг

Габариты (Д.Ш.В.): 6500×2200×2260 мм

Так же компания разработала еще одно судно на воздушной подушке Christy-460 (2017 модельного года), ставшего эволюционным продолжением модели Christy-458.

Отличительной особенностью данной модели является силовая установка на базе двигателя Vanguard 37 л/с EFI (инжектор), адаптированного к эксплуатации в тяжелых климатических условиях с существенным ресурсом, что дает ему немалое преимущество и запас прочности в экстремальных условиях.

Из-за невероятного спроса на эти двигатели в Америке, где ими комплектуют экстремальную технику, включая суда на воздушной подушке, аэроботы и уникальную линейку грязевых двигателей (mud engine) данные двигатели стали доступны в Европе и России лишь весной 2017 года. Мы первые кто успешно применил эти двигатели на судах на воздушной подушке Christy в России.

Преимущества новой силовой установки:

Превосходный баланс, низкая вибрация, более низкие выбросы, улучшенный срок службы клапанов, более высокая топливная экономичность;

Обеспечивает чистоту и охлаждение двигателя для повышения долговечности и производительности;

Выдерживает износ, обеспечивая улучшенный контроль масла;

Позволяет экономить до 25% топлива;

Пониженный уровень шума;

Очищает масло и защищает компоненты двигателя, обеспечивая долгий срок службы;

Конфигурация впускного коллектора оптимизируют процесс смесеобразования для повышения эффективности, плавного холостого хода, снижения выбросов и увеличения мощности;

Пятидюймовый центробежный многоступенчатый воздухоочиститель;

Обеспечивает максимальную защиту двигателя, особенно в грязных и пыльных условиях;

Динамически сбалансированный коленчатый вал;

Минимальный шум и вибрация двигателя.

Благодаря своим амфибийным возможностям, судно на воздушной подушке Christy-460 с легкостью передвигается по различным типам поверхности, в том числе по песку, отвалам, перемещенному грунту, мерзлому грунту. Судно успешно преодолевает на своем пути препятствия в виде колотого льда, шуги и мокрого снега и уверенно стартует с полной загрузкой с водной поверхности.

ООО «Самарская судоверфь» (г. Самара) построила водное такси «Самарец» проекта Амадеус 820 Т «Самара». Судно отправлено в Самару.

Катер спроектирован специально для пассажирских грузоперевозок на реке, вход на судно возможен как с носа, так и с кормы. В вариантном исполнении катер можно оборудовать трапом. Внутри судна удобный салон с хорошим обзором и печкой, рассчитанный на 12 пассажиров. Складывающиеся сиденья и ровный пол делают удобной перевозку крупногабаритных грузов.

Катер снабжен бензобаком повышенной вместимости, самоотливными передним и задним кокпитами. Носовая часть днища дополнительно усилена для многократного причаливания, а килевая линия усилена защитной трубой.

Характеристики:

Материал: АМГ — 5М

Длина катера — 8.1 м.

Ширина катера — 2.51 м.

Осадка: 0.27 м.

Высота борта на миделе: 0.76 м.

Крейсерская скорость: 70 км/ч.

Рекомендуемая мощность двигателя: 175 л.с.

Допустимая мощность двигателя: 300 л.с.

Килеватость на транце: 16.2 град.

Пассажировместимость: 12 чел.

Источники:

http://www.kerch.com.ru/mobileview.aspx?id=64699

http://www.boat-ksmz.ru/news/142

http://morspas.com/news/2382.html

https://24.мвд.рф/news/item/9838542/

http://www.christyhovercraft.ru/news

http://www.rivreg.ru/acti...D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8