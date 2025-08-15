Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт» получил три новых гидрографических катера

Гидрографические катера «Раскат», «Заря» и «Восход» пополнили флот Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт».

© paluba.media

Первый из них после установки гидрографического оборудования уже приступил к работе в акватории порта Астрахань. «Заря» проходит обкатку и в ближайшее время начнет промеры, а затем необходимой аппаратурой оснастят «Восход».

Суда будут вести промеры глубин в акватории морского порта Астрахань и на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Сейчас там ведут промеры глубин суда «Луч», «Петр Баканев» и «Рельеф». Новые катера позволят значительно увеличить объемы гидрографических исследований на канале — ключевой части международного транспортного коридора «Север — Юг».

Все три катера построены на Самарской судоверфи (Самарская область) на основе проекта АМГ 112, где длина корпуса -7,8 м, ширина — 2,4 м, а максимальная осадка — 0,4 м. Численность экипажа составляет 2 человека. Суда с двумя подвесными двигателями общей мощностью 280 л. с. разгоняются до 25 узлов. При этом гидрографическая съемка ведется на малом ходу в 3-4 узла.

Суда можно эксплуатировать в период навигации в акваториях морских гаваней и прибрежных зонах с удалением места убежища или берега до 6 миль и при высоте волны до 1,2 м.