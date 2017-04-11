«Техмаш» получил крупный заказ на производство резиновой бесшумной «кожи» для подлодок

Концерн «Техмаш», входящий в госкорпорацию «Ростех», получил заказы на производство резиновых спецпокрытий для маскировки подводных лодок на пять лет вперед, сообщили в концерне.

«Новые высокотехнологичные линии для изготовления резиновых спецпластин мы запустили в сентябре 2016 года. И уже на сегодняшний день получили заказ на производство данной продукции на пять лет вперед. Особенность этого покрытия заключается в его высоком шумопоглощающем свойстве», — сообщил гендиректор концерна Сергей Русаков, которого цитирует пресс-служба.

По словам гендиректора АО «ЧПО им. В. И. Чапаева» (Чувашия) Александра Лившица, разработавшего пластины, разработчикам удалось приблизить «шумность» к фоновым значениям моря. «За счет особой конструкции они эффективно поглощают шум различных частот и на различной глубине, тем самым затрудняя обнаружение подлодки», — сказал Лившиц.Госпрограмма по строительству подводного флота предусматривает поставку техпластин для подводных кораблей класса «Борей», класса «Ясень», подводных лодок типа «Варшавянка».

ЗЫ. На фото, конечно, не новое покрытие, но общее представление о спецпластине даёт.