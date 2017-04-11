Добавить статью
Судостроение и судоходство

«Техмаш» получил крупный заказ на производство резиновой бесшумной «кожи» для подлодок

Концерн «Техмаш», входящий в госкорпорацию «Ростех», получил заказы на производство резиновых спецпокрытий для маскировки подводных лодок на пять лет вперед, сообщили в концерне.

«Новые высокотехнологичные линии для изготовления резиновых спецпластин мы запустили в сентябре 2016 года. И уже на сегодняшний день получили заказ на производство данной продукции на пять лет вперед. Особенность этого покрытия заключается в его высоком шумопоглощающем свойстве», — сообщил гендиректор концерна Сергей Русаков, которого цитирует пресс-служба.

По словам гендиректора АО «ЧПО им. В. И. Чапаева» (Чувашия) Александра Лившица, разработавшего пластины, разработчикам удалось приблизить «шумность» к фоновым значениям моря. «За счет особой конструкции они эффективно поглощают шум различных частот и на различной глубине, тем самым затрудняя обнаружение подлодки», — сказал Лившиц.Госпрограмма по строительству подводного флота предусматривает поставку техпластин для подводных кораблей класса «Борей», класса «Ясень», подводных лодок типа «Варшавянка».

ЗЫ. На фото, конечно, не новое покрытие, но общее представление о спецпластине даёт.

https://defence.ru/article/tekhmash-poluchil-krupnii-zakaz-na-proizvodstvo-rezinovoi-besshumnoi-kozhi-dlya-podlodok/

Техмаш, РОСТЕХ, Борей, Ясень, Варшавянка.
  • Нет аватара zspe
    11.04.1718:54:23

    Эти резиновые пластины как крепят?

    #901561
    • Настя Вилкова Настя Вилкова
      11.04.1719:12:51

      На форумах пишут, что это фото разделки старой лодки.

      #901569
      • Samboris Samboris
        11.04.1719:40:52

        Дык, ессно. Резину для защиты от сонаров ещё в Германии применяли во время второй мировой. ЕМНИС «Зубы дракона» сиё покрытие называлось. Сверху на корпусе подлодки выглядит как обычная резина, а какие внутри у спецпокрытия ламели и что за резина, и сколько слоев с различными свойствами — сие гостайна. И за хороший кадр нового спецпокрытия можно и срок схлопотать.

        #901575
    • Константин Киселев Константин Киселев
      11.04.1719:24:31

      Клеют.

      #901573
      • Комментарий удален
      • Нет аватара Aleks
        11.04.1721:47:30

        Тяжелая работенка…

        #901615
  • Нет аватара MM5
    11.04.1721:33:54

    в тему

    Отредактировано: MM5~21:35 11.04.17
    #901612
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,