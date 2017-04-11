Объединенная «Росэлектроника» разработала навигационную аппаратуру для бронетехники

Объединенный холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал комплексную навигационную аппаратуру (КНА) нового поколения для боевой бронетехники и командно-штабных машин. Изделие позволяет непрерывно определять местоположение военной техники в условиях радиотехнических помех и в труднодоступной местности — в лесу и горах.Аппаратура, которая входит в состав перспективных систем связи шестого поколения, устанавливает географические координаты, направление движения, скорость и пройденный путь объекта. Она выполнена на основе автономной и спутниковой навигационных систем, что обеспечивает точное определение местоположения боевых машин в зонах, где прием сигналов спутниковых радионавигационных систем невозможен из-за воздействия радиотехнических помех или особенностей рельефа местности.В отличие от техники предыдущего поколения новое изделие представляет собой объединенный блок, совмещающий в себе спутниковую навигационную аппаратуру и цифровой магнитный компас. Это позволило существенно оптимизировать массогабаритные характеристики и облегчить эксплуатацию для пользователя.Главная особенность устройства заключается в комплексной обработке сигналов геомагнитных и инерциальных датчиков, а также спутниковой навигационной аппаратуры. Это обеспечивает точность и стабильность показаний при определении навигационных параметров: по сравнению с другими изделиями в КНА уменьшена среднеквадратическая погрешность определения координат до 10 м