В Рязанской области началось первое учение ВДВ с применением новейших БМД-4М и БТР-МДМ

11 апреля, в Рязанской области началось первое тактическое учение ВДВ с применением батальонного комплекта БМД-4М и БТР- МДМ «Ракушка». Их недавно приняло на вооружение Тульское соединение ВДВ/

«Сегодня в ходе контрольной проверки воинских частей Воздушно-десантных войск за зимний период обучения началось первое тактическое учение с участием недавно принятого в состав Тульского соединения ВДВ батальонного комплекта новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка"/ Учения продлятся до 14 апреля. Их особенностью станет применение техники в экстремально сложный период весенней распутицы: десантники будут осуществлять на боевых машинах марши до 100 километров в сутки. Уровень подготовки военных оценит специальная комиссия командования ВДВ. «По замыслу учения парашютно-десантный батальон на БМД-4М, ведя рейдовые действия в качестве передового отряда, выйдет к месту выполнения задачи и в течение суток будет удерживать выгодный рубеж. В ходе ведения маневренной обороны десантники, применяя огневую мощь современных боевых машин БМД-4М, планируют провести контратаку превосходящих сил условного противника, имеющего в своем составе танковые подразделения и средства воздушного нападения». Кроме того, на полигоне «Дубровичи» десантники будут вести боевую стрельбу из БМД-4М и БТР-МДМ днем и в условиях ограниченной видимости. Боевая машина десанта БМД-4М является модернизированной версией БМД-4 с новым корпусом, двигателем, ходовой частью и другими узлами. БМД-4М оснащается боевым модулем «Бахча-У», в состав которого входят пушки калибра 100 мм и 30 мм, а также пулемет. Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» создали на базе БМД-4М для замены в войсках БТР-Д, принятого на вооружение еще в 1970-е годы. Боевая масса — 13,2 тонны, грузоподъемность — 2 тонны. Машина вооружена 27,62-мм пулеметами ПКТМ. Ее максимальная скорость по шоссе — 71 километр в час, по воде — 10 километров в час. Запас хода по шоссе — 500 километров. Экипаж боевой машины — два человека, десант — 13.