Развернуты строительные работы на трассе «Таврида»

Подготовительные работы по строительству трассы «Таврида» ведутся уже на участках от Керчи до Белогорска. Об этом сегодня сообщили Крыминформу в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

«В настоящее время на трёх этапах строительства выполняются следующие подготовительные работы: закрепление трассы на местности с разбивкой осей, расчистка полосы отвода и снятие растительного грунта. В непосредственной близости от строительства создаются временные подъездные дороги и промышленные площадки для хранения строительных материалов», — сообщили в республиканском минтрансе и уточнили, что подготовительные работы начались на участках от Керчи до района посёлка Приморский (00-76 км), от района посёлка Приморский до выхода на автодорогу Белогорск — Льговское в районе села Льговское (76-126 км) и от района села Льговское до выхода на автомобильную дорогу Симферополь — Феодосия в районе Белогорска (126-161 км).

В министерстве также добавили, что на протяжении маршрута трассы готовятся площадки для размещения асфальтобетонных заводов и вахтовых городков, а также проводится очистка местности от взрывоопасных предметов (обработано свыше 410 га земляного полотна). На производственные площадки для строительства трассы «Таврида» уже доставлено свыше 100 тыс тонн щебня и песка. В общей сложности на объектах уже работают более 300 рабочих и инженеров, задействовано около 110 единиц техники.

Трасса «Таврида» общей протяжённостью 288 км свяжет Керчь и Севастополь. Подрядчиком строительства трассы, а также подходов к Крымскому мосту, назначено АО «ВАД» из Санкт-Петербурга . Стоимость трассы не должна превысить 139 млрд руб. По информации министерства транспорта Крыма, строительство двухполосной дороги от Керчи до Симферополя (первый-четвертый этапы) планируется завершить к декабрю 2018 года. Строительство четырёхполосной трассы «Таврида» на территории Республики Крым должно быть полностью закончено в 2020 году.