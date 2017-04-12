КРУ ETALON установлены на объекте ООО «Мурманский Балкерный Терминал»

В Мурманской области завершен проект по установке 5 шкафов КРУ Etalon на трансформаторной подстанции, которая питает портальные краны ООО «Мурманский Балкерный Терминал».

Изначально заказчик планировал демонтировать действующую ТП 6 кВ и создать модульную подстанцию 6/0,4 кВ. Данный проект потребовал бы значительных финансовых и временных затрат, поэтому специалисты ООО «МБТ» пришли к выводу модернизировать существующую трансформаторную подстанцию.

КРУ Etalon «Таврида Электрик» по своим массогабаритным показателям и ценовой категории, полностью соответствует требованиям заказчика, таким образом, было принято решение использовать именно данные комплектные распределительные устройства. Параллельно с реализацией монтажных и пусконаладочных работ специалисты технических служб «Таврида Электрик» проводили обучение электротехнического персонала заказчика.

Все работы с момента заключения контракта до ввода в эксплуатацию заняли не более трех недель.