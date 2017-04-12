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Армия и Флот

В Псковское соединение Воздушно-десантных войск поступило 16 бронеавтомобилей «Рысь»

В Пскове состоялась торжественная церемония передачи 16 единиц новых специальных бронированных автомобилей «Рысь» гвардейскому десантно-штурмовому соединению Воздушно-десантных войск.

В ней принял участие командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец.

В скором времени разведчики десантно-штурмового соединения будут применять новую боевую технику в ходе занятий и учений, проводимых по плану боевой подготовки.

Как отмечают специалисты, данный тип модернизированных бронемашин повысит мобильность разведывательных подразделений ВДВ, он имеет бронекапсулу для защиты военнослужащих от воздействия фугасов и мин различной мощности и противопульное бронирование.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12117664@egNews

Армия, Вооруженные силы
  • ups ups
    12.04.1712:20:58

    Все хорошо, вот только номер похоже не наш))) Картинка подкачала.

    #901825
  • Нет аватара nrv9999
    12.04.1715:30:13

    Напомните, эта Рысь что из себя представляет? Тигр я знаю, а Рысь это своя разработка или этот. как его. [ссылки отключены] что ли?

    #901922
    • Денис Субботин Денис Субботин
      12.04.1715:38:56

      это IVECO. Разница между нашим Тигрушей и Рысью — наш (базовый) не Миннозащищённый, этот считается защищённым. В нашей больше посадочных мест и на мой вкус удобнее в применении в войсках, в рыси реально 4 можно посадить, хотя заявляется 5. И есть багажник сзади для вещей.

      Типа-опа так.

      P. S. как же вы мимо мегахоливара минувших лет прошли… Тигры против Рысей… Классика ж!

      Я «тигрист», ежличо.

      #901931
    • Юрген Юрген
      12.04.1715:42:31

      Он самый

      #901935
    • Нет аватара Ил-2
      12.04.1716:26:35

      Рысь(Ивеко) поменьше Тигра и у нее есть недостаток — при подрыве тяжело перемещаться по салону особенно в полном обвесе и с оружием, а водителю вообще проблемно вылезти в случае заклинивания двери. В Тигре с этим значительно легче, но как написал коллега у Тигра не все модели имеют минную защиту и бронирование армейского класса

      Цитата «Если все же не повезло, и автомобиль Iveco LMV M65 потерял подвижность, эвакуация экипажа из него возможна: десантом второго ряда на любую из двух сторон (влево или вправо), а также через люк на крыше машины. Водитель может покинуть машину только на левую сторону через свою дверь, командир — только на правую сторону через свою дверь. В случае опрокидывания машины на один из бортов, что может случиться при подрыве на мине, взрывном устройстве или просто при наезде на препятствие, командир или водитель (в зависимости от того, на какую сторону завалится автомобиль) лишены возможности покинуть машину до прибытия помощи в виде БРЭМ или другой машины с краном или мощной лебедкой."

      Где-то читал что в Афганистане члены экипажа заживо сгорели в Ивеко после подрыва и опрокидывания

      Отредактировано: Ил-2~16:35 12.04.17
      #901946
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