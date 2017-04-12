В Ульяновской области открыт центр амбулаторного гемодиализа

Центр расположен на базе многопрофильного стационара № 1 клинической больницы № 172 ФМБА России. Для Димитровграда и прилегающих населенных пунктов это уже второй диализный центр, для Ульяновской области в целом — пятое подобное учреждение, созданное по современным стандартам.

Диализный центр оборудован восемью аппаратами «искусственная почка», помощь смогут получать порядка 50 пациентов с хронической почечной недостаточностью. В профильном отделении есть два зала для пациентов — большой и малый, кабинет врача, старшей медсестры, для больных оборудованы комнаты отдыха и приема пищи. В учреждении будет проводиться заместительная почечная терапия методом программного гемодиализа