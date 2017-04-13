На ЛАЭС-2 приступили к холодно-горячей обкатке реактора 1 энергоблока

На строящемся энергоблоке № 1 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС специалисты приступили к важнейшему этапу — холодно-горячей обкатке (ХГО) реакторной установки. Он знаменует собой начало полномасштабных пусконаладочных работ на 1-ом строящемся энергоблоке, и проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.

Комментируя это событие, директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда отметил: «Мы вышли на этап ввода энергоблока в эксплуатацию*. В соответствии с российскими и международными нормами и правилами по безопасности АЭС необходимо подтвердить, что оборудование и технологические системы смонтированы качественно, энергоблок будет функционировать в полном соответствии с проектом. Для этого в рамках холодно-горячей обкатки мы проведем более ста предпусковых испытаний оборудования и систем реакторной установки».

«Этап ХГО продлится 72 суток. Обкатка началась с холодной фазы: специалисты проведут гидравлические испытания для подтверждения плотности и прочности элементов реакторной установки, выполнят циркуляционную промывку первого и второго контуров, наладят их водно-химический режим, проверят на соответствие проектным значениям теплогидравлические, прочностные, вибрационные и динамические характеристики реакторной установки и оборудования первого контура», — рассказал о сути холодной обкатки главный инженер строящейся Ленинградской АЭС Олег Иванов. Он также добавил, что назвать эту фазу «холодной» можно весьма условно — температура химобессоленной воды, которая будет прокачиваться по трубопроводам во время испытаний, составит порядка 120 °C.

Горячая обкатка должна будет подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки уже в проектных, рабочих режимах. На этом подэтапе специалисты обкатают в течение 100 часов на горячих параметрах (при температуре не ниже +260°С) четыре главных циркуляционных насосных агрегата, продуют собственным паром главные паропроводы, проведут комплексные испытания систем безопасности, проверят систему электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реакторной установки.

Виталий Шутиков, начальник реакторного цеха строящейся Ленинградской АЭС: «Все операции проведем в различных сценарных условиях — запуская резервные электростанции, повышая реальное давление первого контура, расхолаживая первый контур при неработающих главных циркуляционных насосных агрегатах и так далее. Набор испытаний — максимальный. Мы должны убедиться, что эксплуатация энергоблока будет надежной и безопасной».

«Пуско-наладочные работы — итоговый этап сооружения АЭС, обеспечивающий основу ее дальнейшей эксплуатации. Нам необходимо перевести сооружаемый энергоблок № 1 в состояние, в котором он сможет безопасно, надежно и эффективно работать по своему назначению — вырабатывать и поставлять электрическую и тепловую энергию. Уверен, что все испытания в рамках проведения холодно-горячей обкатки пройдут успешно. Пуско-наладочные работы будут выполнены качественно, в должном объеме и в требуемые сроки», — подытожил Константин Зелевский, первый заместитель технического руководителя пуско-наладочных работ «Калининатомтехэнерго».

* Ввод энергоблока в эксплуатацию состоит из нескольких этапов. После пусконаладочных работ идет физический и энергетический пуск, далее — опытно-промышленная эксплуатация. Отсчет жизни блока начинается с завоза топлива в центральный зал и установки первой кассеты в реактор.