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Армия и Флот

Новости ВМФ

10 апреля отряд кораблей Северного флота под командованием капитана 1 ранга Станислава Варика в составе большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», спасательного буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна» завершил деловой заход в Экваториальную Гвинею и продолжил выполнение задач дальнего похода в Атлантическом океане.

Пребывание российских моряков в столице республики — порту Малабо — заняло два дня. За это время на борту БПК «Североморск» побывали представители военно-политического руководства Республики Экваториальная Гвинея и Посольства Российской Федерации в Камеруне, а также жители и гости Малабо.

Поход большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения Северного флота начался 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.

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В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в составе отряда из СБС «Алтай» и СМТ «Дубна».

Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН-2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.

За время дальнего похода вокруг Африки БПК «Североморск» посетил порты Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), рейд порта Пемба (Мозамбик), а также Кейптаун (ЮАР) и Луанда (Ангола).

7 апреля отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный», морского буксира МБ-123, танкера «Кола» покинул Военную гавань Балтийска и взял курс в Северную Атлантику.

В период похода экипажи кораблей и судов выполнят более 10 различных учебно-боевых задач, среди которых совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 морской авиации флота, базировавшиеся на корветах, проведут несколько летных смен в акватории Атлантического океана, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника и обнаружению надводных целей.

  • Фрегат «Адмирал Григорович»
  • Фрегат «Адмирал Григорович»

8 апреля фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского флота России в Средиземном море.

С 3 по 5 апреля «Адмирал Григорович» являлся кораблем-хозяином в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск и принял участие в двустороннем российско-турецком военно-морском учении типа «PASSEX».

Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» в сопровождении морского танкера «Печенга» прибыл в порт Пусан в Республике Корея.

Корабли с 1 апреля находятся в дальнем морском походе, который продлится более двух месяцев. В рамках похода запланированы еще шесть неофициальных визитов и заходов в порты иностранных государств.


ВМФ, СФ, ТОФ, ЧФ, БФ
  • WladVik WladVik
    13.04.1720:48:33

       

    Корабли в походы и на задания ходят — это хорошо!

    А не подскажет мне кто, как дела у «Эссена», «Краснодара», «Колпино», «Нижнего Носгорода»?

    Когда они на юга?

    #902268
    • A_SEVER A_SEVER
      13.04.1721:05:02

      как дела у «Эссена»,

      У «Адмирала Эссена» всё замечательно — стоит в Кронштадте, готовится к параду 9 мая:

      ДЭПЛ «Краснодар» в Балтийске (недавно стрелял «Калибром»), «Великий Новгород» и «Колпино» в Кронштадте:

      На ЧФ пока никто не идёт.

      Отредактировано: A_SEVER~21:14 13.04.17
      #902273
      • ШАНС ШАНС
        13.04.1723:34:59

        спасибо за фото ! всегда большие, не «почтовые марки » !

        #902307
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