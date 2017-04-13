«Солярис-кейс» сможет «глушить» каналы Bluetooth и сеть Wi-Fi

Объединенная «Росэлектроника» модернизировала малогабаритный постановщик помех «Солярис-кейс». Аппаратура, размещенная в небольшом «атташе-кейсе», обеспечивает защиту от взрывных устройств и «прослушки». По сравнению с предыдущими версиями в обновленном варианте вдвое расширен диапазон подавляемых частот. В том числе «Солярис-кейс» позволяет «глушить» каналы Bluetooth, сети Wi-Fi и 4G.

В составе Объединенной «Росэлектроники» разработку комплекса ведет концерн «Созвездие». Как рассказали разработчики, модернизированный «Солярис» оснащен функцией интеллектуального подавления сотовой связи, которая позволяет анализировать множество частот, выделять потенциально опасные каналы и блокировать их. При этом аппаратура интегрирована в небольшой «атташе-кейс», легко транспортируется и не привлекает внимание посторонних людей. Такой «кейс» может быть использован для обеспечения безопасного передвижения первых лиц государств, вип-персон, а также при проведении массовых мероприятий для предотвращения террористических актов. Система блокирует радиосигналы, которые могут запустить детонацию взрывного устройства.

Кроме того, передатчик предназначен для борьбы с несанкционированным доступом к конфиденциальной информации. Во время проведения закрытых переговоров аппаратура кейса позволяет «накрыть колпаком» помещение, блокируя действие подслушивающих устройств.Как отметили в компании, в ходе недавней выставки LAAD 2017 ряд латиноамериканских стран подали России заявки на покупку малогабаритного постановщика помех «Солярис-кейс».