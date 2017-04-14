Первое видео испытаний мини-дронов для антитеррористических и спасательных операций

Производством квадрокоптеров занимается объединенный холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех»

Такие квадрокоптеры позволяют вести мониторинг местности и разведку в любое время суток и при любой погоде. Они оснащены миниатюрными тепловизорами, а также фото- и видеоаппаратурой с возможностью передачи мультимедиа в формате HD в режиме реального времени.

Радиус их действия — от 2 до 10 км. Дроны могут быть использованы для поиска пострадавших, ликвидации последствий стихийных бедствий, выявления очагов горения, анализа обстановки и поиска путей эвакуации. Как отмечают в холдинге, такие беспилотные летательные аппараты стоят сравнительно недорого, за счет чего их легко заменить в случае утери.