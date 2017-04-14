В Ингушетии официально открыта крупнейшая в регионе швейная фабрика

Швейная фабрика построена в селе Али-Юрт Назрановского района в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы». Ее сметная стоимость — около 600 млн рублей. Сейчас на предприятии работает более 200 швей, всего на базе производства планируют создать 800 рабочих мест.

Первые цеха фабрики «Ингушетия» были запущены в прошлом году. «В настоящее время мы имеем заказы на пошив банных халатов, куртки утепленные, женские платья, детские футболки, спецодежду для разных организаций. Это, примерно, 180 тыс. штук изделий», — рассказала заведующая цехом фабрики Айшат Оздоева.

Объем продукции, планируемой произвести предприятием, формируется по мере поступления заказов. После того, как фабрика перейдет на полную проектную мощность, выпуск продукции увеличится до 1,6 млн изделий в год.