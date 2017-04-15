Ту-144 в Казани перевезли на место его последней стоянки

«В Казань будут приезжать, чтобы посмотреть тысячелетний Кремль и Ту-144»

Как КНИТУ-КАИ взбудоражил весь город, перевозя 50-тонный фюзеляж «русского Конкорда» из Авиастроительного района в Ново-Савиновский

Пять часов длилась ночная перевозка между зданиями КНИТУ-КАИ самолета Ту-144, проекта, на который, по словам ректора вуза Альберта Гильмутдинова, уже ушло «немалое число миллионов». Теперь его новый дом и последняя стоянка — на улице Четаева. О том, как 50-метровая «сигара» преодолевала 10 км пути, что стало преградой на ее дороге и когда из лайнера сделают музей, — в репортаже «БИЗНЕС Online».

Сегодня ночью КНИТУ-КАИ провел долгожданную операцию — перевозку между двумя своими зданиями (на ул. Дементьева и ул. Четаева) сверхзвукового самолета Ту-144 — одного из 7 оставшихся в мире таких машин

«МОЖЕТ БЫТЬ, ОН БУДЕТ НЕМНОГО ОБШАРПАННЫЙ, ЧУМАЗЕНЬКИЙ, НО МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОССТАНОВИМ ПЕРВОЗДАННУЮ КРАСОТУ»

Казанский Ту-144 — один из 7 сохранившихся в мире этих сверхзвуковых пассажирских самолетов — наконец получил давно обещанное новое пристанище: сегодня ночью его фюзеляж — «сигару» весом в 50 т — перевезли от 6-го здания КНИТУ-КАИ на ул. Дементьева ко 2-му, на ул. Четаева. Несмотря на то, что вуз до последнего пытался сохранить срок переезда в тайне, информация просочилась, и к полуночи, когда должна была стартовать транспортировка, возле машины (точнее — освобожденного от всего «лишнего» фюзеляжа) собралось полсотни человек — журналистов и любопытствующих горожан.

Еще бы! Ту-144 — легендарный самолет. Борт 77107, который находится в Казани, был испытательной машиной. Впервые он поднялся в воздух 20 августа 1975 года и всего выполнил 490 полетов. В 1984-м один из сотрудников казанского филиала туполевской фирмы увидел в Жуковском этот борт, который собирались утилизировать, и он подал руководству КАИ мысль приобрести машину как учебное пособие. Институт купил Ту-144 за 10 тыс. рублей (столько тогда стоили «Жигули»), чтобы студенты могли воочию лицезреть конструкцию инженерного чуда и работу его агрегатов. Самолет прилетел сюда своим ходом. 29 марта 1985 года его посадил на аэродроме Казанского авиазавода экипаж Владимира Матвеева. Установить лайнер решили у ближайшего здания КАИ, подготовили площадку и в августе туда и «прикатили» самолет. Для этого от него пришлось отсоединить крылья, а в округе убрали троллейбусные провода.

О планах КНИТУ-КАИ перевезти самолет на новое место и сделать из него музей стало известно давно — изначально это намеревались сделать осенью 2013 года, к 125-летию Андрея Николаевича Туполева. Но вуз добился финансирования проекта лишь в 2015-м: сообщалось, что 3 млн. рублей выделило правительство РТ, еще 30 млн. — на создание музея — намеревались дать в минобре РФ. А первые технические работы начались в конце 2016-го: сначала сняли и перебросили подвижную часть носа, а затем крылья. Фюзеляж должны были перевезти тогда же, но не получили согласования ГИБДД УМВД РФ по Казани.

И вот, наконец, этот день настал.

О ДЕНЬГАХ НА МУЗЕЙ ПРИДЕТСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ СНОВА

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов пришел вчера к месту событий в приподнятом настроении. «Мы работали над этим два года», — отметил он. Однако журналисты напомнили ему, что перевезти самолет хотели еще в 2013-м. «Проект очень сложный, — объяснил длительный подготовительный срок ректор — Машина стоит уже давно. Давно не производится серийно, конструкторская документация частично утеряна, поэтому было непросто ее разобрать. Все-таки, это сложнейшее техническое устройство! Были десятки, если не сотни сложных технических моментов, но мы все преодолели». Например, по его словам, очень трудно отсоединялись киль и крылья, были сложности с шасси.

К 11 мая — в этот день пройдут торжественные мероприятия по случаю 85-летия КНИТУ-КАИ — борт будет установлен на новом месте, однако привести его в порядок, конечно, не успеют. «Может быть, он будет немного обшарпанный, чумазенький, но мы обязательно восстановим первозданную красоту машины», — заверил Гильмутдинов. Когда это будет, пока неизвестно, но ректор пообещал, что работы начнутся на следующий день после юбилея.

Зато он сообщил некоторые подробности о будущей жизни самолета: «В следующем году, 31 декабря, будет ровно 50 лет, как взлетел этот самолет. И вот в честь этого события мы планируем открыть технический интерактивный музей для детей, хотя и сам самолет уже музейный экспонат. Восстановим кабину летчиков. Внутри поставим экспонаты, чтобы каждый день музей работал для детей. Это будет очень круто!» При этом ректор надеется, что вход в новый музей будет бесплатным. «Поверьте мне, люди будут приезжать в Казань, чтобы посмотреть тысячелетний казанский Кремль и Ту-144!» — уверен Гильмутдинов.

А вот вопрос о потраченных на перевозку деньгах так и остался непроясненным. Ректор лишь сказал, что в дело уже вложено «немалое число миллионов». Он напомнил: проект установки самолета на новом месте вузу подарил Казанский «ГипроНИИавиапром», затраты на разборку и сборку самолета взял на себя Казанский авиационный завод, сам КНИТУ-КАИ вложился в подготовку инфраструктуры и площадки, а перевозку обеспечила республика, выделив 3 млн. рублей.

«Сегодня нельзя все измерить чистыми деньгами, — уходил от ответа по финансам и проректор по научной деятельности КАИ Сергей Михайлов. — Вот сколько завод потратил на эту работу? Он выделил бригаду, которая каждый день приходила сюда на работу. Я не могу сказать, какая у них зарплата, мы не оценивали. Это патриотическая задача ОКБ Туполева! Все измерить деньгами нельзя… Думаю, это серьезная стоимость, но она ведь еще не окончательная. Создать такой памятник российского масштаба!»

«Потом уже будем думать, где деньги найти на музей, — рассказал Гильмутдинов. — Естественно, министерство образования и науки России в стороне не останется, мы в этом уверены». Напомним, прежний глава минобраза Дмитрий Ливанов пообещал КНИТУ-КАИ 30 млн. рублей на обустройство Ту-144. Но будет ли эта договоренность сохранена при новом министре Ольге Васильевой, ректор не знает. «Будем ставить этот вопрос еще раз», — коротко обрисовал он состояние дел.

Михайлов в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» раскрыл некоторые технические детали работы. Оказывается, к работе привлекали специалистов, которые устанавливали такой же самолет в техническом музее Зинсхайма (Германия).

Для перевозки самолет разобрали — сняли два полукрыла, четыре двигателя, носовую часть, киль. В результате от 93-тонной машины остался 50-тонный фюзеляж.

Немаловажный вопрос: что будет с двигателями? Они, по сути, в рабочем состоянии, и, по данным «БИЗНЕС Online», охотников приобрести их немало, ведь создавать подобные сверхзвуковые двигатели и по сию пору могут только избранные страны: Россия, США, Великобритания, Франция. По словам Михайлова, один движок (длина — 8 м, вес — 4,5 т) будет натурным экспонатом в музее, другой оставят на кафедре двигателей КАИ, судьба еще двух пока не решена, но, как сказал проректор, они точно не останутся в вузе. Можно предположить, что двигатели продадут.



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В целом картина была похожа на очень большую свадьбу: фюзеляж сопровождали пять специальных «сверкающих» машин с надписями «Большая ширина», две аварийные и целый кортеж с журналистами

СРЕЗАННЫЙ ЗАБОР, НЕУДОБНЫЙ ПОВОРОТ И НОЧНЫЕ ПРОБКИ

И вот в час ночи двигатель тягача взревел, да так, что все вздрогнули, аварийные машины подняли проходящие поблизости от стоянки самолета провода и фантастического вида процессия попыталась двинуться вперед. «Ну что, переживем этот день?» — несколько нервничая, обратился к окружающим Гильмутдинов.

С первого раза далеко уехать не удалось — после дождя земля просела, и колеса трейлера не могли заехать на небольшую горку. «Они профессионалы и знают, что делать», — успокаивал, указывая на работу транспортников, ректор (к слову, перевозкой занималась татарстанская компания «Голиаф», которая заказала трейлер для многотонной машины в Нижнем Новгороде).

С пятой попытки махина (тягач + трейлер + самолет) наконец-то начала выворачивать со двора 6-го здания КНИТУ-КАИ. Но помешал бордюр, и чтобы грузовику можно было взобраться на него, рабочие торопливо подкладывали доски, а фюзеляж даже страшно накренился. Испугавшись, что он упадет, собравшиеся кинулись в стороны, но ничего страшного не произошло. Спустя час стараний самолет гордо покатился вперед по улице Дементьева. Без труда преодолев поворот на улицу Витера, тягач пошел быстрее. Проезжавшие мимо автомобилисты останавливались, спрашивая: «Что случилось-то?» Услышав, что везут самолет, с явно недовольным лицом разворачивались, чтобы найти свободный путь.

Машину обещают собрать к 11 мая — 85-летию КНИТУ-КАИ. В дальнейшем в ней разместится авиационный музей

В целом картина была похожа на очень большую свадьбу: фюзеляж сопровождали пять специальных «сверкающих» машин с надписями «Большая ширина», две аварийные и целый кортеж с журналистами. Двигаясь со скоростью 20 км/ч, тягач с ценным грузом легко преодолевал преграды в виде спуска с моста и поворотов. Несмотря на то, что была уже ночь, на перекрестке Амирхана — Чуйкова самолет даже создал небольшую пробку.

Словом, можно сказать, все прошло как по маслу… Начинало светать, самолет вот-вот должен был встать на место последнего прикола, однако возле нового дома Ту-144 столкнулся с небольшой проблемой: «сигара» не входила в поворот. Но, немного посуетившись, решили убрать часть ограждающего территорию КНИТУ-КАИ железного забора. Это заняло час. Уже в 7 утра все преграды были наконец преодолены — рабочие начали его установку на новом месте. Но оценить величие момента было уже почти некому — руководство вуза финала действа не дождалось, ведь вместо планировавшейся пары часов на перевозку ушло целых пять.