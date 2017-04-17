Последние штрихи. Как стадион «Санкт-Петербург Арена» готовится к первым футбольным матчам

Строительные работы на стадионе «Санкт-Петербург Арена» завершились 31 марта. А уже 22 апреля здесь пройдёт первый официальный футбольный матч. «Диалог» побывал на стадионе и узнал, в каком состоянии сейчас газон, в чём особенности выкатного поля, откуда взялась вибрация — и удалось ли её устранить.

Снаружи

Стадион по-прежнему огорожен высоким забором с колючей проволокой, и попасть сюда пока можно только через КПП сотрудникам и приглашённым лицам. Со стороны пешеходной аллеи, ведущей от метро «Крестовский остров», никакие работы не ведутся. На западной стороне видна площадка строительства будущей станции метро «Новокрестовская», севернее — готовый, но ещё не открытый пешеходный мост, по которому можно попасть на стадион из Приморского района. На западной территории монтируется IT-корпус и техническая зона для вещания с матчей.

Приспособление под требования ФИФА

Небольшие ремонтные работы становятся заметны, только когда заходишь внутрь. В некоторых местах здесь демонтирована плитка, где-то штукатурят новые перегородки, небольшое количество рабочих переносят материалы. Заместитель генерального директора ОАО «КБ Высотных и подземных сооружений» (компания занималась разработкой проектной и рабочей документации) Владимир Павлов объясняет корреспонденту «Диалога», что это обусловлено требованиями ФИФА, под которые в настоящее время приспосабливается объект.

«Есть стандарты эксплуатации для проведения матчей РФПЛ — здесь все готово. А есть ещё требования ФИФА, определённые технические решения, определённые планировочные решения, инженерные системы, которые ещё дополнительно монтируются по дополнительному контракту. С одной стороны требования ФИФА противоречат требованиям Российского футбольного союза, у нас разные показатели. Даже требования ФИФА и УЕФА разные: по вместимости стадиона, его доступности.

По требованиям ФИФА, должно быть свободное передвижение по стадиону, без деления по секторам, он [мировой] считается более миролюбивым и дружественным чемпионатом. Кубок УЕФА — это часто достаточно агрессивное мероприятие, и там присутствует понятие сегрегации, жёсткого разделения команд болельщиков.

Сейчас есть разделения на сектора, их будут демонтировать для ФИФА, потому что им они не нужны. УЕФА они как раз требуются. Что касается рабочих, работу по адаптации исполняет частично „Метрострой“ (генеральный подрядчик строительства — ИА „Диалог“), частично компания „Мир“ — это один их крупнейших субподрядчиков на стадионе, они в основном занимались отделкой, не сетевыми работами. „Метрострой“ остаётся на площадке, они делают работы по внешнему периметру», — рассказывает Владимир Павлов.

На стадионе громко играет музыка: если зайти в саму чашу, то не слышно даже собеседника, стоящего рядом. Таким образом тестируется акустическая система всего объекта. «Идёт постоянная настройка систем. Специалисты в различных режимах смотрят, как работает акустика, настраивают», — подсказывает наш собеседник.

На западной стороне стадиона в одном из секторов зрительного зала демонтированы все кресла. «Сейчас как раз идёт приспособление [под требования ФИФА]. Это трибуна СМИ. Во время чемпионата здесь будут комментаторские кабины. Были смонтированы кресла в рамках основного проекта, сейчас они демонтированы. Вон уже два столика внизу стоят. На каждые четыре кресла устанавливается отдельное рабочее место для комментатора. Весь этот объём будет заполнен. В этой зоне 250 рабочих мест для комментаторов», — отметил заместитель директора компании.

На стадионе постоянно идёт настройка систем. По требованию ФИФА, сейчас докупается вещательный модуль, который нужен именно для трансляции матчей, а не только для вывода информации на экраны. По российским требованиям, камер на стадионе около 700 — по дополнительным требованиям ФИФА, докупили ещё около 500. Сейчас эти камеры устанавливают, настраивают с точки зрения зон покрытия и проверяют.

«На днях вскрыли основную прокладку сетей, где настраивается передача данных: туда залезла крыса, обгрызла кабели, сейчас их заменяют. Появляются новые перегородки, отсечки — это то, что надо ФИФА», — добавляет Владимир Павлов.

Поле

С 14-ой отметки стадиона прекрасно просматривается поле. Оно зелёно-жёлтого цвета. Видно, что над ним трудится большое количество сотрудников. На каждых примерно 20 метрах стоят металлические конструкции, которые при необходимости освещают траву ультрафиолетом.

«Старый прошлогодний газон срезали. Сейчас вторая неделя прошла: его обработали, засеяли по новой, и вот начала всходить травка. Где-то недели через полторы будет специальный газон…», — пояснил Владимир Павлов.

«Мне хотелось бы сказать об уникальности стадиона в целом. Начинаем банально с простого — мы самый северный стадион в мире. Закрытый стадион с самым большим отапливаемым объёмом. У нас самая уникальная кровля. В мире есть раздвигающаяся кровля, но это кровля раздвигающаяся по короткой стороне, — а у нас по длинной. Это связано изначально с замыслом архитектора. Наверное, можно было сделать рациональнее, но вот так исторически сложилось», — рассказывает собеседник «Диалога».

Пролёт ездовой фермы — 272 метра. Другая особенность, на которую указывает наш проводник, — то, что арена является холмовым сооружением. Затем нам рассказывают про выкатное поле: тоже уникальное.

«Выкатные поля, естественно, есть в мире, но наше уникальное. У нас особенная конструкция. Все альтернативные поля бетонные, наше — металлоконструкция. Оно выкатывается на южную сторону стадиона. С одной стороны, чтобы можно было эффективнее за ним ухаживать под солнцем: в Питере не так много солнечных дней, поэтому их максимально нужно использовать. Кровля сделана из специального материала, который имеет высокую степень пропускания ультрафиолета, 98 процентов, — максимально всё нацелено на эксплуатацию поля. Вообще в структуре инвестиционных затрат 25-30 процентов — это затраты по эксплуатации поля.

К тому же, выкатывающееся поле позволяет нам освободить площадку и сделать здесь уже любое мероприятие. Провели уже два концерта. Здесь можно сделать бассейн, можно сделать каток, можно провести боксёрский поединок. Если мы проводим боксёрский поединок, у нас общая вместимость получится 84 тысячи зрителей. Поле, по требованиям ФИФА, немного больше, 120 на 80 метров. Ещё будет делаться дополнительная окантовка, на ней разместятся фоторепортеры, скамейки запасных, судей», — отметил Владимир Павлов.

Скандальная вибрация

«Был проделан комплекс мероприятий. Во-первых, дополнительно проварили конструкции: даже то, что было сделано, было сделано не совсем качественно — уж не знаю, „Трансстрой“ или не „Трансстрой“ (предыдущий генподрядчик стадиона — ИА „Диалог“) — но были определенные огрехи. Потом создали дополнительные связи элементов жёсткости и дополнительные опоры.

Мы в принципе эту ситуацию прогнозировали, мы понимали, что это будет — поскольку, как я сказал, другие такие поля бетонные, у них больше жёсткости, больше вес, соответственно проблемы вибрации почти нет. Здесь сама специфика конструкции предполагала, что мы столкнёмся с этой проблемой. И пока мы не закатили поле в проектное положение, не замерили — мы этого не понимали», — говорит Владимир Павлов.

По его словам, проблему вибрации решить удалось — и сейчас её показатели в пределах нормы, что подтвердила и последняя комиссия ФИФА.

«Мы замерили все показатели, которые влияют на игру, отскок мяча например, — всё соответствует нормам. С точки зрения расчётных вибрационных показателей тоже всё в норме. А вот с точки зрения ощущений… Пока ты стоял и сам бегал по полю, это не ощущалось — а вот если кто-то рядом с тобой бегал, появлялась некая зыбкость, волна доходила. Сейчас, по результатам работ, мы побегали, посмотрели, — таких ощущений уже нет.

Нельзя сказать, что нет вибрации, вибрации остались, только они ушли в другую частоту: были низкочастотные колебания, а стали высокочастотные… Мы сейчас показатели такие, как на стадионе „Петровский“ — мы их взяли за эталон, и, исходя из этих показателей, практически довели до такого уровня. Вибрации есть, но они сопоставимы с „Петровским“. Специалистов ФИФА сейчас всё уже удовлетворяет. Мы недавно привозили сюда комиссию ФИФА: они выходили, прыгали, бегали — ощущений от вибрации уже нет», — прокомментировал заместитель директора ОАО «КБ высотных и подземных сооружений».

Логистика и пропускная способность

На восточную сторону стадиона приходится основной поток зрителей со станции «Крестовский остров», порядка 48 тысяч человек. Пешеходный мост, по расчетам комитета по транспорту, будет принимать поток в 12 тысяч зрителей. Станция метро «Новокрестовская», которая строится к Чемпионату мира 2018 года возьмет на себя 20 тысяч болельщиков. С Южной дороги прибывают зрители с шаттлов-автобусов. Кроме того, есть причал, который примет около 3 тысяч человек.

Демонтированная плитка и выдолбленные в бетоне ямы оказались базой для будущих систем безопасности.

«Сейчас идёт монтаж систем безопасности, которые устанавливает ФСБ. Это система „Никирэт“. Здесь будут дополнительные стойки. Система, которая сейчас стоит, — билетно-пропускная. А система „Никирэт“ — это система контроля доступа. Там есть датчики удалённого считывания. В паспорте болельщика есть метка, которая считывается специальными маркерами, специальными датчиками. Удалённо, не обязательно её прикладывать. Будет полный, тотальный, контроль — как на входе, так и не выходе, и в том числе при перемещении по стадиону. Вся территория стадиона — почти все зоны — покрыты видеонаблюдением.

Болельщик, когда приходит на стадион, он проходит видеоидентификацию, он прикладывает билет, на турникете стоит камера, которая фиксирует его. На специальной базе уже фильтруется возможность входа. Есть чёрные списки и отсечка первого уровня. Контроль второго уровня — это уже система ФСБ, которая, зафиксировав данные клиента, проверяет его по своим базам. Контролер на входе от ФСБ смотрит по своим параметрам. На осмотр одного человека уходит всего 24 секунды. Всё проходит быстро, последовательно. Здесь же есть интроскопы: в принципе, такие же, как в аэропорту — рамки досмотра, металлодетекторы, газоанализаторы», — рассказывает собеседник «Диалога».

"Весь периметр безопасности рассчитан на то, чтобы зрители заходили за один час. Основной поток зрителей, это 40 процентов, приходит в последние 15 минут. Поэтому расчёт сделан с пониманием, что пиковая нагрузка будет в последние 15 минут. 387 проходов, 24 секунды на человека — мы за час пропускаем 84 тысячи зрителей. Дальше зритель проходит каждый в свою зону. Пропускные средства здесь, на стадионе, несут функцию сегрегации, то есть распределения потоков.

Маломобильные зрители размещаются на 14-ой отметке, она вся свободна, чтобы они смогли спокойно здесь разместиться. Всего 286 мест для инвалидов-колясочников, всего мест для инвалидов порядка 500. Они промаркированы, имеют наиболее удобное расположение по входам. Для них отдельные парковки, места отдельного следования, отдельные лифты, свои расширенные проходы, проезды, пандусы", — говорит Владимир Павлов.

Верхняя точка стадиона

Подъём на верхние ярусы арены очень крутой. Создаётся ощущение, что, оступившись, можно скатиться в нижние ряды. «На нижних ярусах такой проблемы нет. На верхних на каждом ряду есть поручни и, естественно, все проходы с перилами. Плюс мы дополнительно на лестницах, возможно, смонтируем змейку, препятствующую возможности упасть на трибуне», — утверждает собеседник.

На самой верхней отметке стадиона располагается штаб проведения мероприятий. Компьютеры убраны под столы, мебель хаотично расставлена. «Специально выбрана самая верхняя точка, чтобы в случае отключения даже всех систем был полный визуальный контроль чаши. Зал по сути смонтирован, только компьютеры убрали. Это рабочая стена. Это рабочие места каждого из операторов, каждый отвечает за свою зону: кто-то за вещание, кто-то за звук, пожарную безопасность. Операторы сидят лицом к полю», — говорит Павлов.

В помещении установлена видеостена, отображающая общую «картинку» с арены. В случае, если возникнет конфликтная ситуация, на неё выведут для разбора конкретный участок. В чаше стадиона размещены 64 камеры высокого разрешения, они равномерно распределены по всему периметру. Разрешение каждой — 256 пикселей на квадратный сантиметр, с частотой записи видеопотока 25 кадров в секунду. Такая система позволяет покрыть 100 процентов поверхности чаши.

«Мы по сути видим видео на 360 градусов. В любой момент времени, если возник конфликт, оператор может отмотать в нужной зоне конфликтную точку, увеличив картинку, определить проблему, нарушителя. Нельзя сказать, что система уникальная, но в таком комплексе, покрывающая всю чашу, пока не реализована нигде. Плюс программное обеспечение теоретически позволяет в автоматическом режиме выявлять конфликты, — например, выяснять, где загорелся файер. К тому же, над выходами, в нижней части, установлены коробочки — это пожарные роботы. Они работают в ручном и автоматическом режимах. В робота встроен инфракрасный сканер, он сначала сканирует на 360 градусов чашу, а в случае возгорания направляет туда струю воды.

На прошлой неделе мы проводили испытания: всё неплохо работает. Возвращаясь к системе видеоидентификации, идея тут такая же: система сама может распознать зону конфликта и на ней сфокусироваться. Но чаще всего разбор происходит позже, есть возможность отмотать и разобрать ситуацию», — показывает заместитель директора.

Кресла как капли воды

С верхней точки стадиона открывается очень хороший обзор всей чаши. Обращают на себя внимание разные оттенки кресел: от светло-голубого до тёмно-синего. Оказывается, изначально предполагалось, что в каждом секторе будут сиденья одного цвета.

«А потом мы, честно говоря, когда делали дизайн, увидели, что получилось очень простенько. И вот придумали сделать, как капельки воды, — получилось стильно. К этому привели определённые опасения: стулья очень долго лежали, и мы боялись, что они будут иметь разный тон, боялись, что что-то выцвело. Это навело на мысль — а потом ещё и по дизайну очень неплохо получилось. Белые пятна на трибунах, где нет кресел, — это места для камер. Под трибуной СМИ первый ряд будет основной камерной площадкой. На прошлой неделе вещатели приезжали с оборудованием, смотрели, с каких точек лучше видно, насколько это удобно», — рассказал наш собеседник.

Требования Ростехнадзора и Госстройнадзора

Помимо требований футбольных организаций, сейчас стадион инспектируют Ростехнадзор и Госстройнадзор. По словам Владимира Павлова, монтаж ряда систем завязан на финальную адаптацию, поэтому часть пусконаладочных работ будет происходить в мае. «Часть работ Ростехнадзору сданы, а 5 или 6 систем будут завершены в пусконаладке в мае, они выделены будут в отдельное ЗОС (заключение о соответствии). Завершился основной этап — сдача в эксплуатацию самой чаши и всего, что сопряжено с её эксплуатацией, системой освещения, дымоудаления.

Дальше, — поскольку стадион помимо спортивной функции, несет ещё и коммерческую, ресторанную, — вторым этапом шла сдача инженерных систем, связанных с этими функциями. Это все инженерные системы по стадиону: водоснабжение, канализация, вентиляция, система безопасности. Остаются несколько систем, по сути никак не влияющие на эксплуатацию, но функционально сопряжённых со стадионом. Это система видеоидентификации в чаше, система броудкастингового вещания. В мае их будет принимать рабочая группа ФИФА, которая начнёт размещать здесь свои службы», — объясняет Владимир Павлов.

Как будет окупаться дорогой стадион

По словам Владимира Павлова, футбольный клуб «Зенит» изначально хотел сделать экономически оправданный проект. В ЮАР в подготовку к чемпионату были вложены огромные деньги, но потом объекты практически не использовались. На «Санкт-Петербург Арене» будет 14 ресторанов, будут использоваться видовые площадки. В ноябре здесь покажут оперу «Аида». Закрытая кровля даёт возможность всегда гарантированно провести мероприятие. Планируется, что VIP-ложи стадиона будут бронировать крупные компании для своих сотрудников, покупая годовой абонемент. Его стоимость будет варьироваться от 700 тысяч до 1 миллиона рублей в год.

http://stadiums.at.ua/news/2017-04-16-31599