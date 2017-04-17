Минобороны РФ запустило виртуальные экскурсии по военной базе в Арктике
Москва, 17 апреля. На сайте министерства обороны Российской Федерации стартовал интерактивный проект, благодаря которому желающие смогут совершить виртуальную экскурсию по военной базе «Арктический трилистник» на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Отмечается, что благодаря виртуальной экскурсии у посетителей впервые появится возможность своими глазами увидеть быт и условия жизни военнослужащих «Арктического трилистника». В частности, пользователи Сети увидят тренажерный зал, библиотеку, медицинский блок, офицерскую столовую и комнату, где проживают военные.
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