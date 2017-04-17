ТВСЗ поставил на производство 80-футовую платформу для перевозки крупнотоннажных контейнеров

АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ, входит в железнодорожный холдинг НПК «Объединенная Вагонная Компания») получил сертификат ФБУ «Регистр по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» на производство вагона-платформы нового поколения для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнер-цистерн погрузочной длиной 80 футов.

Длиннобазная фитинговая платформа модели 13-6903 с увеличенной грузоподъемностью 74,5 т предназначена для перевозки крупнотоннажных универсальных, специализированных и рефрижераторных контейнеров длиной 20, 30 или 40 футов массой брутто до 36 т. Платформа оборудована откидными и стационарными фитинговыми упорами усиленной конструкции в количестве, достаточном для размещения контейнеров в различных комбинациях, что позволит собственнику платформы получить максимальную эффективность использования парка.

Производственная линия ТВСЗ по сборке вагона-платформы оснащена автоматизированной и роботизированной сваркой несущих элементов конструкции и современные методы неразрушающего контроля. Вагон-платформа успешно прошла испытания на соударение при загрузке двумя контейнерами массой брутто до 40 т каждый. Конструкция вагона гарантирует усталостную прочность в течение всего срока службы в 32 года.

Фитинговая платформа оснащена инновационной ходовой частью с осевой нагрузкой 25 тс. Межремонтный пробег вагона составляет 800 000 км (или 8 лет), что позволяет в несколько раз сократить количество ремонтов по сравнению с типовым подвижным составом. В целях технического обслуживания вагонов нового поколения, железнодорожный холдинг ОВК организовал на сети железных дорог СНГ более 55 сервисных центров.