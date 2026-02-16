ТВСЗ запустил серийное производство полувагонов нового поколения
На Тихвинском вагоностроительном заводе запустили серийное производство полувагонов нового поколения — модели 12-6744. По сравнению с предшественниками у машины уменьшена масса тары, увеличена грузоподъёмность и объём кузова.
Как рассказали в ТВСЗ, тара снижена на 2 тонны — до 22,5 тонны. Грузоподъёмность выросла на 2 тонны и составляет 77 тонн. Объём кузова увеличился на 2 м³, до 94 м³. В конструкции впервые использована высокопрочная сталь производства компании «Северсталь»: она на 20-22% прочнее типовой. Полувагон адаптирован для работы с любой погрузочно-разгрузочной инфраструктурой и обладает повышенной устойчивостью к деформациям.
