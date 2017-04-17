В Орловской области ГК «Белый фрегат» оживила птицефабрику «Птичий дворик»

В Орловской области год назад из-за финансовых проблем и падения производства птицы закрылось ливенское ООО «Птичий дворик».

Группа компаний «Белый фрегат» выкупила производство и после нового года приступила к реорганизации «Птичьего дворика». Новый владелец отремонтировал цех, закупил и заменил датчики на линиях кормления, оснастил высокотехнологичным оборудованием.

В настоящее время на фабрике работает 22 цеха, 13 из них новые. Ввод предприятия в эксплуатацию происходит постепенно, к концу апреля планируется набрать полную мощность. Работа по выращиванию птицы началась с инкубатора. На птицефабрике установлен аппарат от одного из передовых поставщиков инкубационного оборудования. Он хорошо сохранился и не доставил особых хлопот.

Уже заключен договор на поставку яйца из Чехии, в штат приняты сотрудники — около 30 человек. Численность коллектива к настоящему моменту заметно увеличилась, а всего «Птичий дворик» создаст порядка 200 рабочих мест. Главных специалистов, ответственных за организацию полноценного и эффективного процесса производства, пригласили из Санкт-Петербурга, Брянска, Липецка. Но большую часть коллектива составляют жители Ливен и Ливенского района.

— Внимание птицеводству, развитию бройлерного производства в нашей стране стали уделять в начале нулевых. Для отрасли это ничтожный срок, поэтому приходится заимствовать импортные технологии и специалисты в дефиците. Молодежь пока неохотно идет в птицеводство, — рассказал журналистам «Ливенской газеты» руководитель ООО «Птичий дворик» Андрей Налимов.

Для птенцов, вылупившихся после длящегося три недели периода инкубирования, сотрудники птицефабрики словно родители. Первые пять дней — ручной уход: рассыпка кормов, при­учение цыплят к поилкам. Учитывая, что таких «детей» только в одном корпусе около 40 тысяч, забота эта не из легких. В помещениях поддерживаются необходимая температура воздуха, влажность, осуществляется вентиляция. В ООО «Птичий дворик» применяется современная технология содержания птицы, позволяющая соблюдать оптимальные условия.

Выращивание длится 38 — 40 дней. К моменту убоя по плановым показателям вес бройлера должен достичь примерно 2,5 кг. Кормами снабжает завод в Кромах, также принадлежащий группе компаний «Белый фрегат».

Первый убой птицы состоялся в начале апреля. Производительность предприятия сегодня в пределах 800 т продукции в месяц. Задача, поставленная собственником, — увеличение показателя до 1000 т.

Мясо планируется поставлять в Москву, часть будет реализовываться в Ливнах и Орловской области, где ООО «Птичий дворик» планирует открыть собственные точки продажи.