На Череповецком металлургическом комбинате запущен шаропрокатный стан № 2



шаропрокатный стан № 1

«Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний, запустила в эксплуатацию шаропрокатный стан № 2 в сортопрокатном производстве Череповецкого металлургического комбината в Вологодской области.

Новый агрегат выпускает шары 4 группы твердости диаметром 30-60 мм, которые используются сырьевыми предприятиями в шаровых мельницах для измельчения руды. Поставку основного технологического оборудования и его наладку выполнила китайская компания Wisdri.

«Инвестиционный проект стоимостью более 200 миллионов рублей увеличит объем выпуска мелющих шаров вдвое. Это позволит не только расширить географию поставок, но и решить задачу по импортозамещению», — отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Новый агрегат построен с учетом опыта эксплуатации первого стана. У него новая система закалки шаров, а также система отсортировки, позволяющая отсеивать шары, несоответствующие требованиям к геометрическим размерам.

Мощность нового производства составит 30 тысяч тонн шаров в год.