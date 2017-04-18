17 апреля в Кировской областной больнице открыли отделение гемодиализа. Здесь установлены 22 аппарата «искусственная почка», в перспективе планируется довести число диализных мест до 42. Заместительная почечная терапия в областной больнице будет осуществляться в три смены.

Открытие отделения в Кировской областной больнице — один из этапов восстановления государственной службы гемодиализа в регионе. В феврале начало работу отделение в Советске, в июле планируется открыть еще одно в Вятских Полянах.