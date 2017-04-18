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Детские сады и школы

В г. Долинск Сахалинской области открыто новое здание детской школы искусств

Новая школа искусств Долинска — это сооружение площадью около 5000 квадратных метров. Здание состоит из двух блоков — основного трехэтажного и одноэтажного, где разместили актовый зал. Школа рассчитана на 300 учащихся.

На 1 этаже здания расположились залы хореографии, классы для занятий хоровым пением и игры на духовых инструментах, а также мастерская скульптуры. Этажом выше — учебные помещения для индивидуальных занятий музыкального отделения, театральные классы, буфет на 24 места. 3 уровень заняли мастерские изобразительного искусства, классы для теоретических занятий, библиотека и административные кабинеты. В подвальной части размещен выставочный зал с отдельным входом. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для маломобильных групп населения.

Долинская школа искусств в течение почти 20 лет не имела собственного здания. Занятия проходили в приспособленных помещениях сначала районного военкомата, затем — бывшего Сбербанка. Образование в таких условиях получили несколько поколений горожан.

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10109&cHash=c533f935bece5874960a69b0762688a0

Сахалинская область, новая школа
  • Alfa Omega Alfa Omega
    18.04.1722:18:14

    Отличная школа! Очень хорошо когда дети проводят свободное время получая новые знания и умения ! Такие молодые люди не болтаются по улице, по этому у них меньше шансов вляпаться в неприятности и стать: преступниками, пьяницами, наркоманами итд ! Да и родители имеют больше свободного времени. Поэтому польза от таких учреждений для всех ! Очень хорошая новость !

    #903586
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