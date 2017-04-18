В г. Долинск Сахалинской области открыто новое здание детской школы искусств

Новая школа искусств Долинска — это сооружение площадью около 5000 квадратных метров. Здание состоит из двух блоков — основного трехэтажного и одноэтажного, где разместили актовый зал. Школа рассчитана на 300 учащихся.

На 1 этаже здания расположились залы хореографии, классы для занятий хоровым пением и игры на духовых инструментах, а также мастерская скульптуры. Этажом выше — учебные помещения для индивидуальных занятий музыкального отделения, театральные классы, буфет на 24 места. 3 уровень заняли мастерские изобразительного искусства, классы для теоретических занятий, библиотека и административные кабинеты. В подвальной части размещен выставочный зал с отдельным входом. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для маломобильных групп населения.

Долинская школа искусств в течение почти 20 лет не имела собственного здания. Занятия проходили в приспособленных помещениях сначала районного военкомата, затем — бывшего Сбербанка. Образование в таких условиях получили несколько поколений горожан.