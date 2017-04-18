На инвестиционной площадке Череповецкой ГРЭС открыто первое производство

На территории Череповецкой ГРЭС в Кадуйском районе Вологодской области запущен первый этап проекта по производству высококачественных деревянных погонажных изделий. ООО «РусЛес» на первоначальном этапе планирует производство сухой доски, а в дальнейшем — создание экспортно-ориентированного производства глубокой переработки древесины.

Объём инвестиции на первом этапе составил 20 млн рублей. Создан лесопильный цех, сушильный комплекс. В ближайшее время будут реализованы 2-й и 3-й этапы. На второй этап производства будет выделено 300 млн рублей.

Размещение резидента в непосредственной близости от энергетического предприятия стало возможным благодаря действующему проекту «Возможности для бизнеса».

В его рамках потенциальные инвесторы могут использовать подготовленную технологическую инфраструктуру электростанции для размещения новых производств, тем самым оптимизируя свои затраты на старте проекта. Со своей стороны электростанция получает возможность увеличения отпуска тепла и электроэнергии, получения дохода от сдачи в аренду различных объектов и предоставления услуг.

Новое производство, по словам генерального директора ООО «РусЛес» Александра Егорова, будет ориентировано на экспорт. На сегодняшний день среди основных задач — создание новых рабочих мест и вывод продукции за пределы РФ. В планах «РусЛеса» — производство щепы, домокомлектов для стран Скандинавии, берёзовой доски и термодревесины.

В конце 2014 года на Череповецкой ГРЭС был реализован масштабный инвестиционный проект «Газпрома» по запуску нового энергоблока. Сейчас станция производит около четверти от потребляемой в регионе энергии. Корпорация развития Вологодской области намерена вести дальнейшую работу по поиску организаций, заинтересованных в размещении своих производств на площадке ГРЭС.