Псковское Погрануправление получило новые катера

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области получило два новых катера проекта КС-701, изготовленные Костромским судомеханическим заводом. Торжественная церемония передачи катеров состоялась в понедельник, 17 апреля, в пункте базирования дивизиона пограничных сторожевых катеров в деревне Наволок на берегу реки Каменка в Псковском районе.

Начальник Погрануправления ФСБ России по Псковской области Александр Мурзин отметил, что катера современные и способны решать весь спектр задач Пограничного управления. Они имеют сверхпрочную конструкцию корпуса. Транспорт обладает отличной управляемостью и устойчивостью на курсе, которые проверены в штормовых условия Балтики. Лобовые стекла рубки имеют обратный наклон, что полностью исключает солнечные блики. Длина катера составляет 8,1 метров, ширина — 2,5 метра, мощность двигателя — 250 л. с., развивает скорость до 85 километров в час. На полной скорости может идти по мелководью до 40 сантиметров глубиной. Вмещает до 12 человек.

В рамках церемонии на катерах был поднят Флаг Береговой охраны Пограничных войск ФСБ России. Затем гости поднялись на борт одного из катеров, осмотрели рубку и вышли в акваторию Псковского озера.