В Салехарде запущен типографический комплекс отечественного производста в «Северном издательстве»
В Салехарде в День ямальских средств массовой информации запушен новый типографический комплекс в «Северном издательстве». Свежий номер первой окружной газеты «Красный Север» за 19 апреля вышел в обновленном варианте. Отныне весь номер издания оформлен цветными иллюстрациями, ранее только первая и последняя полосы были цветные.
Новые мощности ГУ «Северное издательство» — это трехбашенный агрегат отечественного производства «Фактор-90».
- Великоросс
- 19.04.201714:04
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19.04.1714:06:31
19.04.1714:45:36