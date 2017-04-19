В Салехарде запущен типографический комплекс отечественного производста в «Северном издательстве»

В Салехарде в День ямальских средств массовой информации запушен новый типографический комплекс в «Северном издательстве». Свежий номер первой окружной газеты «Красный Север» за 19 апреля вышел в обновленном варианте. Отныне весь номер издания оформлен цветными иллюстрациями, ранее только первая и последняя полосы были цветные.

Новые мощности ГУ «Северное издательство» — это трехбашенный агрегат отечественного производства «Фактор-90».

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