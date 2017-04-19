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Производство

В Салехарде запущен типографический комплекс отечественного производста в «Северном издательстве»

В Салехарде в День ямальских средств массовой информации запушен новый типографический комплекс в «Северном издательстве». Свежий номер первой окружной газеты «Красный Север» за 19 апреля вышел в обновленном варианте. Отныне весь номер издания оформлен цветными иллюстрациями, ранее только первая и последняя полосы были цветные.

Новые мощности ГУ «Северное издательство» — это трехбашенный агрегат отечественного производства «Фактор-90».

 http://xn--80adbgdbacpj1b...r.xn--p1ai/news/2927.html 


ЯНАО, Северное издательство
  • Великоросс Великоросс
    19.04.1714:06:31

    Отредактировано: Великоросс~14:07 19.04.17
    #903805
  • Нет аватара VMichael
    19.04.1714:45:36

    У нас оказывается еще выпускают подобные аппараты. Круто. Молодцы    

    #903814
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