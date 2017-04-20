На Тихоокеанский флот после ремонта вернулась дизель-электрическая подводная лодка «Усть-Большерецк»

Дизель-электрическая подводная лодка «Усть-Большерецк» после докового ремонта на приморском «Дальзаводе» успешно спущена на воду. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан второго ранга Владимир Матвеев.

«Доковая операция по выходу „Усть-Большерецка“ прошла в штатном режиме. Подводная лодка проекта „Варшавянка“ возвращена в состав флота, и экипаж приступил к отработке курсовых задач», — сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.

В процессе ремонта были проведены сложнейшие работы на прочном корпусе лодки, с гидроакустическом комплексом, водонепроницаемыми переборками и системой погружения и всплытия.

«Центр судоремонта «Дальзавод», который работает в структуре «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта», является единственным исполнителем гособоронзаказа по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей Тихоокеанского флота. В 2016 году специалисты центра выполнили заказы по ремонту 250 кораблей и судов ТОФ.