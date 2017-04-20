Волгоград получил 30 новых автобусов

В Волгоград поступили 30 автобусов средней вместимости, работающие на газомоторном топливе, которые в ближайшее время выйдут на основные и вспомогательные городские маршруты.

В настоящее время на муниципальных маршрутах работает 250 больших автобусов и примерно столько же автобусов средней вместимости.

В салонах новых автобусов предусмотрена возможность отопления и кондиционирования воздуха, что позволит волгоградцам с комфортом передвигаться по городу в любое время года. Прибывший транспорт также оснащен модулями глобальной навигационной спутниковой системы.

Контроль за соблюдением графика движения будет осуществлять городской центр управления пассажирскими перевозками. В режиме он-лайн там определяют местонахождение городского транспорта.

Автобусы позволят сократить интервал движения на наиболее популярных у волгоградцев направлениях. Эти автобусы будут работать без кондуктора. Продавать билеты пассажирам будет водитель.